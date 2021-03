Tic/Décentralisation : Les élus locaux se recyclent

Sous l’encadrement de l’Antic, pendant trois jours à Ebolowa, les maires ont reçu des enseignements pour renforcer leurs capacités en Tic.

Cela fait plus d’un an que le Cameroun vit au rythme de la pandémie du coronavirus et de ses effets néfastes. La virulence et la capacité à muter de ce virus, ont amené toutes les administrations et autres services à adopter des mesures strictes de distanciation sociale. Face à cette situation, la dématérialisation des processus au moyen des Technologies de l’information et de la communication (Tic) s’est avérée incontournable, pour garantir la continuité du service. Mais encore, avec la résurgence du Covid-19, les administrations municipales de leur côté, très sollicitées par les usagers, doivent donc impérativement envisager la dématérialisation de leurs procédures et le changement de leur organisation à l’aide des Tic.

C’est donc dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission d’assistance aux administrations publiques dans la gestion de leurs projets Tic, que l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic) a entrepris, avec le ministère de la décentralisation et du développement local (Minddvel), du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom), du Bureau national de l’état civil (Bunec) et de l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) d’accompagner techniquement les Collectivités territoriales décentralisée (Ctd), dans la numérisation de leur gestion, afin que les Tic soient un véritable catalyseur de leur gouvernance locale.

D’où le séminaire de renforcement des capacités des personnels et maires des Ctd en matière de Tic, qui a regroupé du 17 au 19 mars dernier à Ebolowa, près de 50 participants. Ces travaux qui ont duré de 72 heures étaient axés sur le thème : « Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au moyen des Tic ». Pour Ebot Ebot Enaw, Dg de l’Antic, et au regard des thématiques qui ont fait l’objet des échanges d’Ebolowa, la rencontre va surement contribuer, de manière significative, à renforcer l’appropriation des TIC au sein des différentes entités locales du Sud.