Promotion de la culture : Le Gourna veut se caser

Le plaidoyer pour la construction d’une maison de la culture dans le Mayo-Danay Sud a été présenté au ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt par l’honorable Célestin Tabouli il y a quelques jours.

Les artistes exerçant dans le domaine de la danse traditionnelle dans les quatre arrondissements qui constituent le Mayo-Danay Sud à savoir : Kar-Hay, Kalfou, Tchatibali et Datcheka méritent d’avoir un cadre d’émulation et de préservation du riche patrimoine culturel dont dispose cette partie du Cameroun. C’est le plaidoyer de l’Hon. Célestin Tabouli, au cours d’une audience à lui accordée par le ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt. Le député de la nation et responsable politique du Mayo-Danay Sud est venu donner plus de clarification et présenter le projet de création de cette maison de la culture. Une perspective qui pourra permettre l’éclosion des talents non seulement camerounais, mais d’autres peuples frères des pays comme le Tchad, avec qui les Toupouri partagent une même histoire avec des traditions similaires.

Le ministre des Arts et de la Culture tout en appréciant l’idée, a rassuré son hôte sur l’implication de son département ministériel pour la concrétisation de cette initiative dans les meilleurs délais. Dans cette optique, Bidoung Mkpatt a instruit ses collaborateurs de mettre sur pied un comité d’évaluation des perspectives, afin de pouvoir travailler sur la réalisation effective de ce projet. Une bouffée d’oxygène pour les artistes, car les acteurs de ce secteur artistique (instrumentistes, danseurs, chanteurs, etc.), comptent parmi les enfants pauvres de ce milieu et qui cherchent désespérément un endroit propre et propice à leur épanouissement. Le ministère des Arts et de la Culture, dans sa nouvelle vision qui est celle de promouvoir tous les arts, offre ainsi aux artistes les éléments de réalisation de leur rêve. Surtout avec la nouvelle loi sur les associations culturelles et artistiques promulguée en juillet 2020 par le président de la République, Paul Biya. De beaux jours en perspective donc pour ces talentueux musiciens des bords du logone.