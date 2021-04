YAOUNDE V : Pour un développement durable

Augustin Bala, le maire a saisi l’occasion de la journée internationale des forêts célébrée le 21 mars dernier, pour lancer le reboisement de cette commune.

Faire de l’arrondissement de Yaoundé V, une commune verte. Tel est l’objectif d’Augustin Bala, patron de cette municipalité. « Nous avons voulu marquer cette journée en lançant le reboisement de notre commune », a-t-il confié. Il est question pour le premier magistrat de procéder davantage à une transformation de cet arrondissement au-delà de l’hygiène et la salubrité, en faisant davantage de cette localité un endroit où il fait bon vivre, où les populations respirent de l’air frais grâce aux arbres.

Placée sous le thème « la restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être », pour cette journée du 21 mars 2021, 1500 arbres ont été plantés. Ce, de la montée Sni au quartier Fouda en passant par les quartiers Essos et Titi garage. Toutes les rues de cet arrondissement vont connaître cette métamorphose. Selon le maire, le travail va se poursuivre en août prochain avec la mise en terre de 2000 arbres. Pour couvrir l’ensemble du territoire de cette commune, Augustin Bala souligne que cela se fera jusqu’en 2022, pour un total de 10.000 arbres plantés. Pour lui, Yaoundé V doit se démarquer en contribuant efficacement au rayonnement de la cité capitale. Il a saisi l’occasion de cette célébration pour lancer un appel à la population quant à l’entretien de ces arbres et à la protection de l’environnement. « Nous voulons que chaque citoyen dont l’arbre se trouve devant son édifice, se sente concerné par sa croissance. Qu’il en prenne soin en arrosant pendant la saison sèche et en contribuant chaque jour à la beauté de notre environnement par l’entretien de ces arbres que nous plantons ».

Parrainé par le préfet du département du Mfoundi, cette première phase des travaux a connu la présence du sous-préfet de Yaoundé V, du représentant du directeur général de l’Agence nationale d’appui au développement forestier(Anafor). En attendant de boucler ce projet de végétalisation des tronçons routiers de l’arrondissement de Yaoundé V, le maire entend poursuivre son projet de développement dans d’autres domaines, pour le bien-être et l’épanouissement des populations.

Marthe MAKOUOKAM