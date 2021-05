Bétaré-Oya : Les comptes 2020 sont bons

Malgré le Covid 19, la commune a réalisé une économie de 27,63% des recettes sur les dépenses de l’exercice 2020.

43 979 877 Fcfa de bénéfice des recettes sur les dépenses au cours de l’exercice 2020. Tel est la cagnotte que la municipalité de Bétaré-Oya dans le Lom et Djérem a enregistré au terme de l’exercice 2020. Pour sa première année d’essai, Nicolas Baba, le maire de Bétaré-Oya s’est illustré par une gestion saine. C’est la principale image que l’on puisse retenir au sortir des travaux de la session ordinaire du conseil municipal du 21 avril 2020, consacrée à l’examen et à l’adoption des comptes administratifs et de gestion du maire et du receveur municipal pour l’exercice 2020. Dans ce registre, confie Nicolas Baba : « Le contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19 n’a pas permis à certains partenaires d’honorer leurs engagements, notamment le Programme de développement de l’élevage (Prodel). En outre, plusieurs autres projets à intensité capitaliste sont encore en cours de mise en œuvre. J’ajoute, le fait que la perception de certaines taxes ait été exonérées, nous a fragilisé dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés ».

C’était en présence de l’ensemble des membres de l’organe délibérant, et Donatien Bonyomo, préfet du département du Lom et Djérem qui a encouragé l’exécutif communal pour la bonne tenue des documents et la gestion dans les règles de l’art. Malgré les contraintes imposées par le Covid 19, le maire Nicolas Baba a le mérite d’avoir accéléré le projet d’achat sur fonds propres en 2020, d’une niveleuse de marque SEM type 919 adapté aux réalités locales. Cet engin a déjà permis la réouverture des routes du centre urbain de Bétaré-Oya, la ville minière. « Sur le plan éducatif et sanitaire, nous avons construit trois blocs de deux salles de classe à Bétaré-Oya centre et dans les villages de Moinam et Liguim; la construction d’un bloc de trois salles de classe au Lycée Technique de la même ville et l’équipement du centre de santé intégré du village Mbitom, la contribution de la Commune dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 », a indiqué le chef de l’exécutif communal.

Les priorités pour 2021

En perspective, indique le maire : « Nous envisageons d’autres chantiers d’envergure à l’instar de la construction des logements municipaux, d’un hôtel de ville et d’une voie de contournement de la ville de Bétaré-Oya. Nous sommes déjà très avancés dans les études de faisabilité et les fonds sont aussi disponibles. A brève échéance, nous allons entamer les travaux ». Nicolas Baba donne rendez-vous aux conseillers municipaux et autres acteurs de développement dans les prochains mois, afin de venir se rendre compte de ce qui sera fait. Le plus jeune conseiller Salihou ajoute par ailleurs pour conclure : « Nous invitons tout simplement les forces vives à apporter leurs contributions pour la bonne mise en œuvre de tous ces projets en gestation. Nous sommes déterminés à consacrer ce mandat à l’amélioration des conditions de vie des populations par l’aménagement et la mise en œuvre des projets sociaux de base dans tous les secteurs prioritaires, afin de rattraper le retard qu’accuse notre Collectivité territoriale décentralisée ». Les travaux se sont achevés dans une ambiance conviviale, empreinte de communion entre l’exécutif et les membres du conseil.

Martin Crépin Ntsana Mekok, à Bétaré-Oya