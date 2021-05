FONGO-TONGO : Comptes administratif et de gestion approuvés

C’était au cours de la session du conseil municipal dédiée au vote et à l’adoption du compte administratif 2020, tenue le 20 avril dernier à la salle des actes de la mairie.

Sous la conduite du maire Paul Dongue, l’exécutif communal a examiné et arrêté le compte administratif en recettes à la somme de 324 000 000 de Fcfa et en dépenses à celle de 292 000 000 de Fcfa, contre 277 000 000 de Fcfa en 2019. Soit en une augmentation de 15 000 000 de Fcfa en termes de dépenses.

Des dépenses qui se justifient sur le terrain par l’exécution considérable des projets. En effet, la commune de Fongo-Tongo s’est distinguée par la qualité de son travail au cours de l’exercice écoulée. « Nous avons fini 2020 en étant premier dans le département de la Menoua et 3ème dans la région de l’Ouest en matière d’exécution du budget. C’est bien, mais nous pouvons faire mieux. Nous le ferons », s’est félicité Paul Dongue en présentant les résultats impressionnants et historiques enregistrés par la commune courant 2020, malgré les turbulences.

En félicitant ses collaborateurs et l’ensemble du personnel pour leur déploiement, le maire leur a signifié qu’il garantirait de meilleures conditions de travail à ces derniers. « J’ai pris l’engagement d’assurer la régularité des salaires malgré les retards dans la mise à disposition des centimes additionnels », a-t-il confié.

Paul Dongue a aussi réaffirmé sa détermination à poursuivre l’assainissement de Fongo-Tongo. « J’ai accepté d’être là pour servir notre grand peuple et non me servir, faire une mairie et non me faire ». L’occasion a également permis au premier magistrat municipal, d’inviter les conseillers municipaux à se mettre au service de la population pour ainsi être des dignes ambassadeurs de ces dernières, chacun dans sa zone. Pour lui, un bon conseiller municipal doit constamment remonter les besoins des populations à la mairie.

Présent à ses travaux, le représentant du préfet de la Menoua a salué la montée en puissance de Fongo-Tongo, en matière d’implémentation des actions fortes sur le terrain. Egalement conviés à cette rencontre, les conseillers régionaux Fossong Ellelem et Fongo-Tongo qui ont honoré l’invitation du maire. Tout ce parterre d’invités s’est joint à l’ensemble du conseil municipal pour observer une minute de silence en la mémoire des originaires de Fongo-Tongo arrachés à la vie au cours de l’accident mortel du 11 avril dernier et de Me Timothée Tsana, conseiller municipal et président de la commission des grands travaux, décédé il ya quelques semaines.

Line Tanké Njiké