Contrôle routier : Deux chapiteaux pour les équipes mixtes

A Kye Ossi et Abang minko, le général de brigade Simon Ezo’o Mvondo, Commandant de la première région militaire interarmées a remis ce matériel au préfet de la Vllée-du-Ntem.

Les structures remises pourraient apporter dans une mesure étendue, des solutions aux tracasseries dues pour l’essentiel aux mauvaises conditions de travail et de logement dont souffrent les équipes mixtes de contrôle sur ces tronçons qui mènent vers les zones frontalières avec la guinée Equatoriale et le Gabon. Le général Simon Ezo’o Mvondo était accompagné, pour la circonstance du général de brigade Ousseini, commandant de la première région de gendarmerie et du général de brigade Assoualaï Lama, commandant de la 11ème brigade d’infanterie motorisée. Les trois officiers généraux de l’armée, ont ainsi effectué le 17 avril, une descente tant à Kyé Ossi qu’à Abang Minko, à l’effet d’apporter des chapiteaux modulables, conçus pour occuper 200m², spécialement aménagés pour regrouper à un seul lieu, les services de douanes, police, gendarmerie et de l’élevage.

De véritables points uniques de regroupement, accueillis à leur juste valeur par le préfet Bouba Haman de la Vallée-du-Ntem, qui a apprécié les équipements reçus. Pour lui, ces chapiteaux viennent améliorer sensiblement le cadre de travail de ces équipes sur le terrain. Ceux-ci pourraient désormais travailler dans un esprit de sérénité, pour mener à bien, les missions qui sont les leurs. Il s’agit, comme l’a précisé le préfet, des structures adaptées et adéquates pour faciliter les échanges et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Mais surtout de redonner vie à l’économie dans ces zones frontalières affectées par la pandémie du Covid-19.

Les check-points de contrôle sur les corridors Ambam-Kye Ossi ou Ambam-Abang Minko ont rompu désormais avec les cabanes qui jouxtent les abords de rues, pour abriter les éléments en contrôle. Ces abris de fortune ne sont plus qu’un triste passé, sur ces deux corridors à forte intensité de transite et de trafic des hommes et de leurs biens.

Oben Dechaux