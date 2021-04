Figuil : Les comptes sont approuvés

Les conseillers municipaux ont examiné et adopté les comptes administratifs du maire et de gestion du receveur pour l’exercice budgétaire 2020 lors de la session tenue le 16 avril 2021.

Parti sur la base d’un budget de 1 916 151 644 Fcfa pour l’exercice budgétaire 2020, la mairie de Figuil que dirige Mana Messengue a pu réaliser en recettes de fonctionnement et d’investissement 793 432 477 Fcfa soit un taux de réalisation de près de 42% jugé faible par le préfet du département de Mayo Louti. En présentant le projet du budget de 2020, le maire avait consacré une part belle de ce budget aux investissements, pour un taux de 71% qui classait la mairie de Figuil en première position dans le Nord, en terme d’investissement. En fin d’exercice 2020 la mairie a réalisé des projets issus des fonds propres de la commune ; des blocs de latrines dans les écoles primaires de Houmbal, à Lamordé, de Doundehe Biou, à Bawaka et des forages à motricité humaine équipés à Lam, à Ouro Dama, au Lycée général de Figuil, à Moré Singaï. La finition des travaux de construction de centre de santé de Indjodé, la construction d’un hangar au marché de Figuil, la réhabilitation des boutiques dans le même marché, la construction d’un dalot à Kolléré, la finition des travaux du centre de la croix rouge de Figuil, le branchement d’eau à l’abattoir de Figuil. La mairie a aussi achevé la construction du bloc de deux salles de classe à l’école primaire de Nioua et à l’école primaire de Bawaka, à l’école primaire de Mokoté, la réhabilitation des salles de classe à l’école primaire de Kong Kong, la réhabilitation du tronçon de Moré Singaï kapta Moré, la réhabilitation de l’ère d’abattage de Badadji et la construction de dalots de passage à Delelé.

La mairie s’est aussi illustré dans les achats et installations des lampadaires solaires, l’achat de deux motos tricycles et des pièces accessoires des pompes hydrauliques, des équipements de certaines salles de classe en 200 tables bancs. D’importants projets issus du budget d’investissement public et du budget Feicom ont été aussi réalisés. Ce sont également des forages, la réhabilitation des tronçons, la construction des forages pastoraux, la construction des salles de classe, des bocs de latrines, la construction d’un parc vaccinogène, la construction d’un logement d’astreinte pour les enseignants, l’achèvement et l’équipement d’un centre zootechnique et vétérinaire, la construction d’un centre de santé intégré et d’un poste agricole, la sensibilisation sur les mesures barrières et l’octroi des kits d’hygiène contre le Covid-19. Dans le même registre, des appuis financiers aux Gic et coopérative, aux populations vulnérables, la construction d’une cité municipale à Kolé, la construction du centre de promotion de la femme à Figuil et la construction d’un hôtel de ville à Figuil.