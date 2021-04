Emploi jeunes : La solidarité agissante des chefs d’entreprises

A travers le Programme emploi diplômé citoyen (Ped-Ci), l’Etat veut faciliter l’insertion des jeunes diplômés, à travers l’action citoyenne des entreprises et les Ctd.

La préoccupation première des pouvoirs publics, c’est de lutter efficacement contre le chômage dans le pays. Il est donc important et nécessaire que les chefs d’entreprises et les collectivités territoriales décentralisées (Ctd) fassent agir une chaine de solidarité en permettant aux jeunes diplômés d’avoir des opportunités de stages de longues durées, en leur accordant une indemnité. Le Ped-Ci qui est un programme de formation pré-emploi des jeunes diplômés d’au plus 35 ans au sein des entreprises, vient donner une autre dimension à la lutte contre le chômage. Ce nouveau programme qui lit le Fonds national de l’emploi (Fne) aux entreprises et aux collectivités territoriales décentralisées, vise ainsi dans sa conception, l’insertion en stage pré-emploi des jeunes diplômés sans expérience professionnelle et, à la recherche d’un emploi. Le Ped-Ci dans le Sud, est basé sur une approche économique exigeant la productivité des entreprises, une cohésion et une solidarité nationales, dans un « esprit citoyen » des employeurs. Ces contrats d’embauche temporaire dureront au maximum deux ans.

Dans la région du Sud, Alain Tieck, directeur de l’agence du Fne à Ebolowa, qui encourage les jeunes sans emploi à se rapprocher de l’agence, explique qu’à travers ce programme, chaque entreprise donne une chance à chacun des jeunes inscrits sur les registres du Fne. C’est un programme qui permet aux entreprises entre autres, de disposer d’une main d’œuvre jeune et de bénéficier d’un avantage fiscal sur les indemnités versées aux stagiaires. Beaucoup d’autres avantages sur le plan économique sont à relever, allant du reversement des indemnités des jeunes sur l’économie, à l’augmentation des revenus de l’Etat de par les impôts et taxes de consommation, en passant par les effets multiplicateurs sur l’ensemble des secteurs de production.

Oben Dechaux