Barrage de Nachtigal : Après la pluie, les travaux se poursuivent

Le ministre de l’Eau et de l’énergie, et son collègue du Travail et de la Sécurité sociale se sont rendus sur le site le 16 avril dernier, afin de trouver une solution aux revendications des ouvriers.

Six semaines, c’est le temps qu’ont duré les revendications des ouvriers du chantier du barrage de Nachtigal sur le fleuve Sanaga. Après une première tentative d’apaisement le 12 mars dernier, le ministre de l’Eau et de l’énergie et celui de la sécurité sociale, se sont rendus sur le site du chantier du barrage de Nachtigal le 16 avril, pour une résolution définitive. De la rencontre, il ressort que les travaux du chantier vont se poursuivre sereinement et les revendications des ouvriers pris en compte. Ces derniers réclamaient notamment de meilleures conditions de travail.

De l’avis de Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l‘énergie, « la rencontre avait pour but, la résolution définitive de la crise pour poursuivre la mise en œuvre de cet important projet qui tient à cœur au chef de l’État. Ce projet vise à terme à augmenter l’offre en énergie électrique ».

L’État d’avancement des travaux à ce jour est de l’ordre de 38 %, liés aux travaux d’électro mécanique exécuté à 33%, la ligne de transport à 70 % ainsi que la cité d’exploitation qui est en bonne voie. De manière générale, les travaux avancent et les responsables en charge indiquent que rendus à la fin de l’année 2021, tous les ouvrages en béton de la rive gauche seront achevés. À l’instar de la prise d’eau du canal, l’évacuation des crues et les pertuis de déviation provisoire. Le barrage principal quant à lui sera entamé d’ici la fin de l’année où les installations d’équipements auront suffisamment avancé pour mettre la première turbine en service en février 2023.

Thérèse NGAH