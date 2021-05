Can féminine de Handball : Les Lionnes indomptables intensifient leur préparation

L’État a pris toutes les dispositions pour que les joueuses travaillent dans les meilleures conditions possibles.

L’équipe nationale féminine de handball entame aujourd’hui la dernière ligne droite de sa préparation pour la 24ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations senior de handball prévue du 10 au 21 juin 2021 au palais polyvalent des sports de Yaoundé. La première phase de cette préparation, qui s’est achevée il y a quelques jours, a été consacrée à la partie foncière. Sur le site de la fédération camerounaise de handball, Serge Christian Guebogo, entraîneur de l’équipe nationale senior dame du Cameroun a fait le point de la première partie du stage. « Nous avons terminé la partie foncière, nous sommes déjà dans les stratégies avec la mise en place de notre jeu collectif et offensif. Il va falloir résoudre les problèmes auxquels nous serons soumis par les adversaires lors de cette compétition », a déclaré le coach.

Le groupe s’est renforcé avec l’arrivée dans la tanière de plusieurs joueuses de la diaspora. Il s’agit des arrières Ebanga Baboka, Vanessa Djiepmou et de Karichma Epoh qui a évolué dans les catégories inférieures en France mais qui, au finish, a choisi de défendre les couleurs du Cameroun, pays de ses parents. « Elles ont rejoint le groupe et sont intégrées dans la préparation. Nous ferons tout pour tirer le meilleur d’elles », souligne le coach Serge Christian Guebogo.

Au passage, il remercie les dirigeants de la fédération camerounaise de handball, les responsables du ministère des Sports et de l’Education physique qui n’ont lésiné sur aucun moyen pour mettre les joueuses dans les conditions idoines de préparation. Ils leur ont offert un stage de plus de deux mois avec un matériel adéquat. En plus, l’encadrement technique a été renforcé par des techniciens en provenance du Brésil. Serge Christian Guebogo exprime sa reconnaissance à l’égard des autorités sportives nationales : « 75 jours de stage, c’est inédit. C’est la première fois que nous avons un tel temps de travail avec le matériel (…) Nous avons trois techniciens qui viennent du Brésil : un entraîneur, un préparateur physique et un expert en charge de tout ce qui est technologie : analyse des rencontres, segmentation de celles-ci. C’est quelque chose qui nous manquait dans le staff. L’État a bien voulu nous en doter cette fois-ci. Nous lui sommes reconnaissants. Ces techniciens sont venus avec beaucoup d’autres matériaux pour nous faciliter le travail ».

Logé dans le groupe B, le Cameroun croisera au premier tour le Nigéria, la République Démocratique du Congo et le Kenya, son adversaire en match d’ouverture.

St Joseph MENYENE