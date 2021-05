Coupe de la Confédération : Coton Sport croisera Jaraaf du Sénégal

C’est ce qui ressort du tirage au sort des combinaisons des ¼ de finales de la coupe de la Confédération, effectué vendredi dernier au Caire.

Les matches se disputeront en aller et retour les 16 et 23 mai 2021. Pour avoir terminé 2e de son groupe lors de la phase de poules, Coton Sport de Garoua jouera le match aller à domicile et une semaine après, se déplacera pour le retour à Dakar.

Réagissant à l’issue de ce tirage au sort, Aboubakar Souleymanou, coach de Coton Sport et Fernand Sadou, président du club ont laissé entendre qu’ils vont mettre toutes les chances de leur côté pour franchir l’obstacle sénégalais. « A cette étape de la compétition, nous n’avons pas de choix si nous avons l’ambition d’aller le plus loin possible. Il faudra qu’on mouille le maillot. Le Jaraaf du Sénégal est une grande équipe ; c’est une équipe jeune comme la nôtre. Nous savons que ça ne va pas être facile, mais nous allons nous évertuer à corriger nos erreurs de la phase de poules », a déclaré le coach Aboubakar Souleymanou sur les ondes de la Crtv-radio. Et le président Fernand Sadou de renchérir : « nous découvrons cette équipe ; elle essaie de se positionner sur l’échiquier du football africain. Nous allons l’affronter comme toutes les autres équipes que nous avons rencontrées durant notre parcours. Je pense que le niveau de leur football, du football sénégalais n’est pas différent du nôtre. Du coup, pourquoi ne pas penser nous qualifier pour les demi-finales ? »

Ce qu’il faut dire est qu’au regard des forces en présence, du palmarès des équipes encore en lice dans cette compétition, ce tirage au sort a quelque peu été clément pour Coton Sport. Même si l’Asc Jaraaf a terminé premier du groupe C lors de la phase de poules devant le Cercle sportif Sfaxien de Tunisie, c’est un blanc bec sur l’échiquier du football continental. Coton Sport de Garoua, deux fois finaliste malheureux en coupes africaines, a ainsi un grand coup à jouer face à ce club sénégalais qui, en six matches disputés lors de la phase de poules, a enregistré trois victoires, deux nuls pour une défaite. Rendez-vous donc d’abord le 16 mai à Garoua avant la manche retour sept jours après? dans la capitale sénégalaise.

