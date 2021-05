Inauguration de l’Apportement pétrolier : Le coup d’accélérateur économique de la Scdp

La cérémonie de mise en service officielle de cet outil sur le Duc- d’Albe a été présidée par le ministre des Transports, et son homologue de l’Energie et de l’Eau, à Douala.

C’est du nouveau pas de croissance, de lutte contre la perte de temps dans le processus de déchargement des produits pétroliers qu’il s’agit au Port autonome de Douala. Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehé, ministre des Transports, Gaston Eloundou Essomba, Ministre de l’Energie et de l’Eau ont procédé à la mise en service officielle de l’apportement pétrolier sur le Duc- d’Albe Pad à Douala – Bonaberi le 28 Avril 2021 dernier. Ce dispositif permet de connecter un bateau transportant des produits pétroliers, à une installation de réception dans les dépôts. Une équation dédiée à la réduction des délais et qui permet de gagner en temps dans le processus de déchargement des produits. C’est l’option par excellence prise pour réduire les lourdes pertes afin d’améliorer la fréquence des opérations d’exploitation. Ce mécanisme technologique de pointe va aider la Scdp à sécuriser des opérations de déchargement et va booster la célérité des opérations de connexion au navire. Un coup d’accélérateur de croissance économique du Cameroun, selon Véronique Moampéa Mbio directeur général de cette structure.

Ces installations du Duc – d’Albe Pad, le membre du gouvernement les a découverts en compagnie notamment, du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, du ministre des Marchés publics, Ibrahim Talba Malla, du gouverneur du Littoral Dieudonné Ivaha Diboua, du maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndiné, des autorités politiques, traditionnelles, religieuses.

La construction de ce nouvel apportement était une urgence pour le gouvernement camerounais ; une promesse du président Paul Biya depuis 2011. Séduit par cette grande réalisation, le ministre des Transports a exprimé un sentiment de satisfaction totale. Une visite guidée a suivi la coupure du ruban symbolique, au cours de laquelle Jean Ernest Masséna Ngallé Bibèhè et sa suite ont été impressionnés la capacité de management et de collaboration entre de Véronique Moampéa Mbio, Dg Scdp et Cyrus Ngo’o Dg du Port autonome de Douala. Notons que ce projet vient rassurer l’efficacité de construction du second pipeline reliant le Port autonome de Douala aux dépôts pétroliers de la Scdp fruit de la vision d’un grand homme d’État, le président Paul Biya.