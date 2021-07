Filière Cacao-café : Et voici le Guichet producteurs !

Ce mécanisme innovant de financement et d’appui aux producteurs de cacao et de café du Cameroun sera lancé le jeudi 8 juillet 2021, sous la co-présidence du Mincommerce et du Minader.

En gestation au Fonds de Dévelopement des filières cacao et café(Fodecc) depuis un moment, le Guichet producteurs sera opérationnel dès demain jeudi, 8 juillet. Cette cérémonie qui aura lieu à Yaoundé, verra la participation de tous les départements ministériels concernés, les organes des filières, les organisations des producteurs, la société civile et les partenaires au développement, à l’instar de l’Union européenne.

Avec le Guichet producteurs comme l’a annoncé l’administrateur du Fodecc, Samuel Donatien Nengue, c’est un nouveau jour qui se lève pour cette filière qui peine à décoller depuis des années en dépit d’un plan de relance ambitieux. Concrètement, il s’agit de dotations publiques en faveur des producteurs pas en numéraire mais à travers les fertilisants, les intrants agricoles et autres matériels de qualité. Une ouverture est également prévue pour la subvention des infrastructures de production. L’objectif étant pour l’Etat, d’aider au maximum les producteurs, de ces deux spéculations en vue de la relance définitive de cette filière de poids.

Pendant 5 ans, l’Etat va à travers ce guichet, injecter 50 milliards pour cette relance tant attendue et qui redonnera au pays, ses lettres de noblesse sur l’échiquier mondial. Toutefois, l’enveloppe pour cette première année est de 6,5 milliards. Des missions dans toutes les régions productrices vont permettre aux producteurs qui en sont les principaux bénéficiaires, de se familiariser avec ce mécanisme. On sait d’ores et déjà que des téléphones dotés de logiciels spécifiques seront gratuitement mis à leur disposition pour leur identification et celle de leurs exploitations. C’est à partir de ces données qui seront centralisées au Fodecc qu’ils seront gratuitement éligibles aux appuis du Guichet Producteurs, selon Samuel Donatien Nengue.

De nombreux experts qui ont suffisamment été consultés estiment qu’il n’y a pas plus approprié que ce Guichet qui selon ces derniers, a tous les atouts pour permettre au pays d’atteindre ses objectifs de production qui étaient de 600 000 t de cacao au lieu des 350 000 t actuels, et 185 000 t de café à l’horizon 2020.

Grâce au traitement intégral du verger et à l’introduction de nouvelles variétés plus rentables, le Cameroun qui a opté pour une production de qualité devant garantir la compétitivité de sa production, pourra atteindre son objectif qui est désormais de produire un cacao et un café de qualité, nettement plus rémunérateur pour les producteurs et les autres intervenants. D’où l’optimisme des pouvoirs publics qui ont non seulement donné leur quitus au déploiement du Guichet producteurs, mais lui ont également promis un accompagnement permanent pour sa réussite et l’épanouissement socio-économique des millions de producteurs et intervenants de la filière cacao et café du Cameroun.

Claude MPOGUE