L’Action 1327

Filière cacao-café

Et voici le Guichet producteurs !

Ce mécanisme innovant de financement et d’appui aux producteurs de cacao et de café du Cameroun sera lancé le jeudi 8 juillet 2021, sous la co-présidence du Mincommerce et du Minader.

COMISSION DE DISCIPLINE AD-HOC DU RDPC

Paul Bya gracie 23 « condamnés »

Le Président national du Parti a accordé sa clémence à certains militants ayant écopé de sanctions disciplinaires après les élections législatives et municipales du 9 février 2020.

As Journalists Meet pm

Dion Ngute Makes Series Of Revelations

The Prime Minister Head of Government Chief Dr Joseph Dion Ngute has disclosed he will undertake another trip to the North West and South West regions. He made the revelation among others, during a meetup with journalists in Bamenda, on July 2, 2021.

Access to Land by Cameroonians in Diaspora

Gov’t Outlines Enabling Measures

Concerned ministers and directors general have presented measures put in place by their institutions to facilitate the acquisition of land and housing for Cameroonians living abroad.

centenaire du parti communiste chinois

Le Rdpc de la fête

Une délégation du parti de Paul Biya a pris part hier, 6 juillet 2021 par visioconférence, à un sommet entre le Pcc et les dirigeants des partis politiques du monde.