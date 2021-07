L’Action 1328

Meilleurs partenaires du Pad

L’Apm s’adjuge le 1er prix

La cérémonie de remise des prix aux meilleurs partenaires nationaux de la place portuaire de Douala, a eu lieu la semaine dernière en présence des nombreuses autorités administratives.

ELECTIONS INTERNES AU RDPC

Les modalités sont connues

Un texte du Président national, Paul Biya crée les structures devant encadrer l’opération, de même qu’il fixe les modalités, définit les conditions d’éligibilité et détermine le cadre dans lequel va se dérouler la campagne électorale.

Viande de bœuf

Le marché sera bien approvisionné

C’est l’engagement pris par les syndicats de commerçants de bétail et ceux des bouchers, désormais liés par une convention signée le 8 juillet dernier sous l’égide du gouvernement.

Moving the Gender Equality Yardstick

Women MPs Acquire Tools

Members of the Network of Women Parliamentarians in Cameroon have gained more knowledge in matters of gender, human rights and political participation in a seminar organised in partnership with UN Women Cameroon.

Renewal of CPDM Basic Organs Executive

National President Convenes Electorate

In conformity with the Party’s Constitution, the executives will be renewed to legitimise their position and guarantee efficiency.