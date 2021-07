Marinette Ngo Mbelek : Bel hommage du Parlement

La présidente de la section Ofrdpc et député de la Sanaga maritime a été honorée par ses collègues députés pour lui souhaiter un doux voyage pour l’éternité.

Le village Logbadjeck dans l’arrondissement de Ngambè, département de la Sanaga maritime aura rarement accueilli autant de personnes de son histoire. En effet, hommes politiques, personnalités administratives, le gotha du monde des affaires et de la justice, responsables du Rdpc qu’accompagnaient des dizaines de centaines de militantes et militants, amis et connaissances qui ne se comptaient plus, ont fait le déplacement périlleux de cette localité par cette période d’une météo à peine favorable, pour faire leurs adieux à Marinette. Une cérémonie où l’émotion a envahi l’atmosphère, tellement le départ subit et brusque de cette « tête forte » a laissé pantois ceux qui ont eu un jour le bonheur de croiser son chemin. Et les témoignages qui ont été dits n’en confortaient que davantage ce sentiment d’une : « perte énorme et ce profond vide qui sera difficile à combler », comme l’a relevé son acolyte et camarade, Albert Emmanuel Nlend, maire de la commune d’Edéa 1er avec qui elle a arpenté tous les écueils de la politique. Lequel a rappelé le cheminement et la trajectoire de la défunte au sein du Rdpc. « De notre vie commune, j’ai retenu beaucoup de choses, notamment la détermination en politique qui fait croire en ses rêves et en ses potentialités ». Le représentant des Babimbi a regretté ces « excellences scolaires » qui prendront du plomb dans l’aile désormais, tant l’honorable mettait un point d’honneur à encourager les plus jeunes, pour fonder la prochaine élite locale. Sans oublier les multiples foires socioéconomiques, les dons médico-sanitaires aux couches défavorisées et vulnérables dans tout l’arrondissement qu’elle chérissait tant, la survivront. Du côté des députés, la même résonnance a caractérisé les récits parfois chargés de désarrois, laissant échapper quelques larmes que les affligés avaient de la peine à retenir.

Toutes choses qui ont valu à la défunte d’être élevée à la dignité d’Officier dans l’ordre du mérite camerounais à titre posthume par le préfet de la Sanaga maritime, au nom du président de la République. Quelques jours avant, le hall du palais des Congrès de Yaoundé s’est retrouvé noir de ces dames et messieurs, qui en sont les pensionnaires depuis près d’un mois à l’occasion de la session en cours, pour un hommage purement parlementaire. En effet, députés et sénateurs ont témoigné et étalé toute la grandeur qui caractérisait Marinette Ngo Mbelek qu’ils n’ont malheureusement pas connue dans toute ses dimensions.