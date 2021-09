Bertoua 1er : Bientôt la fin du calvaire

Les populations qui avaient cru un instant être abandonnés, saluent le début des avaux de construction d’un dalot entre Mokolo 2 et Birpondo.

La portion de route allant du carrefour dit « Coladera vers Birpondo » depuis ce jour reçoit les engins du développement. Il est question de creuser les fouilles au niveau de la rivière qui sépare les deux quartiers de Bertoua 1er. Une route qui va désenclaver cette zone longtemps restée coupée du reste de la ville. Ce gros œuvre tant attendu était la principale doléance des populations de cette zone, qui avaient jusqu’à présent d’énormes difficultés de mobilité.

Bien plus, cela va réduire à sa plus simple expression les agressions et autres actes criminels qui avaient tendance à élire domicile au niveau de la traversée du cours d’eau, dont les buses étaient complètement enterrées depuis des années.

Le Maire de Bertoua 1er, Me Bembell D’Ipack Olivier Cromwell, soucieux de cette situation et grâce au plaidoyer savamment mené, a pu obtenir de l’État des financements pour ouvrir cette route. Ceci pour le plus grand bien des populations de ce secteur qui ne tarissent pas d’éloges. Traduction en acte concret, le souci d’améliorer la qualité et les conditions de vie des populations de Bertoua 1er. Un credo et un engagement formulés et pris lors de sa toute première élection en 2013.

Martin Crépin Ntsana Mekok