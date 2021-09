Festi foot Y’Ongola : Yaoundé IV doublement sacrée

L’équipe de cet arrondissement a dominé la compétition, en remportant le championnat et la coupe du département du Mfoundi mis en jeu par la mairie de la ville de Yaoundé.

Lancée le 26 juin 2021, la première édition du Festi foot Y’Ongola, championnat départemental organisé par la mairie de la ville de Yaoundé, s’est achevée samedi dernier, 28 août 2021. Elle est entrée dans l’histoire par la victoire de l’équipe de l’arrondissement de Yaoundé IV, vainqueur en finale de celle de Yaoundé II sur le score de 3-2, en présence entre autres d’Emmanuel Mariel Djikden, préfet du département du Mfoundi et de Luc Messi Atangana, maire de la ville de Yaoundé. Il s’agit en fait, d’un double sacre pour les joueurs du maire de la commune de Yaoundé IV, Gabriel Bihina Effila, sacrés champions du département quelques jours plus tôt. A la grande joie du maire : « j’éprouve un sentiment de très grande satisfaction. Je crois que la logique a été respectée. Dans le département du Mfoundi, Yaoundé IV est la plus grande commune. C’est donc normal que nous remportions cette première édition. C’est une victoire méritée, nous étions supérieurs sur tous les plans à cette équipe de Yaoundé II ».

Au terme de la finale de football samedi dernier, Luc Messi Atangana a fait part de sa satisfaction du fait de la participation massive des jeunes à ce regroupement festif. « Je constate que la première édition de Festi foot Y’Ongola, proposée aux jeunes des sept arrondissements de Yaoundé, s’est déroulée comme prévu. Je souhaite que cette dynamique puisse être maintenue et se poursuive. La mairie de la ville n’a pas une autre population que celle habitant le département du Mfoundi. Il est souhaitable que nous fassions des choses utiles en commun, celles qui rassemblent et nous permettent d’aller de l’avant », a-t-il relevé.

Se projetant sur l’édition 2022, le maire de la ville a promis qu’elle sera améliorée tant au niveau de l’organisation que des différentes offres et qu’elle tiendra compte des désidératas des compétiteurs et du comité d’organisation, à qui Luc Messi Atangana a tiré un grand coup de chapeau.

St Joseph MENYENE