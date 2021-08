Mairie de ville de Yaoundé : Les comptes de 2020 adoptés

Présidé par Luc Messi Atangana, la session ordinaire du conseil de la communauté urbaine s’est tenue les 5 et 6 août 2021, à l’effet d’examiner et d’adopter le rapport d’activités 2020.

La Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy) compte sur son excédent budgétaire de plus de 5 milliards dévoilé par le maire de la ville, Luc Messi Atangana pour contribuer au succès de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022 au Cameroun

C’est à l’unanimité dans la salle des actes de délibération, que les conseillers de cette institution ont adopté les comptes administratifs et de gestion pour l’exercice 2020. Malgré la présence de la pandémie à covid-19, le taux d’exécution prévisionnel est de l’ordre de 58%. L’exécutif ayant commencé l’année budgétaire 2020 avec la somme de 35.631.146.522 Fcfa. Luc Messi Atangana, maire de la ville de Yaoundé, a précisé que : « 20.861.125.906 Fcfa de recettes ont été recouvrées, soit un taux de réalisation de 58%, tandis que les dépenses se chiffrent à 14.898.743.717 Fcfa, soit un taux de réalisation de 41,81% ». Au moment des comptes, on a noté un excédent budgétaire de 5.962.382.189 Fcfa. Ce qui a permis au maire de la ville de faire des propositions au conseil, d’un ensemble de projets d’infrastructures sociales de base à réaliser au cours des six prochains mois. Le contexte étant marqué par la préparation de la Can, le maire de la ville a souligné qu’il s’agit entre autres : « de la première phase d’installation d’un réseau d’éclairage public par lampadaires solaires interconnectés, la construction des fontaines dans certains carrefours de la ville de Yaoundé avec système de jet d’eau lumineux. Pour le maire de la ville, Yaoundé doit rayonner. Ce, avec la contribution de tous.

Comme lui, Le préfet du département du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent qui prenait part à cette session ordinaire du conseil de la Communauté, a exhorté les conseillers à se pencher également sur le désordre urbain et d’avoir une convergence de vues pour une ville de Yaoundé où il fait bon vivre. « Même s’il est vrai que beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire », a-t-il indiqué.

Marthe MAKOUOKAM