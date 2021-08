ESSOS-SUD : Les comités de développement installés

C’était par les soins d’Augustin Bala, le maire de la commune de Yaoundé 5ème en fin de semaine dernière. Portant ainsi leur nombre à 103 sur l’ensemble du territoire de cette circonscription administrative.

Consacrer la gestion participative des collectivités territoriales décentralisées tel que prescrit par le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya. Il s’agit aujourd’hui pour les populations locales de contribuer à l’effort de développement de leur environnement de vie. La propreté ou l’hygiène et la salubrité ne devraient plus être la seule préoccupation de la commune ou de la société en charge du ramassage des ordures qu’est Hysacam. Même si dans l’arrondissement de Yaoundé 5ème, un partenariat avait été scellé avec une société privée à cet effet. Les comités de développement viennent répondre à ce besoin de rendre les quartiers de cette commune plus agréables à vivre ; « the place to be », comme le disent les Anglais.

Au-delà de cette mission, le rôle non moins fondamental des trois comités de développement installés ce mercredi, consistera davantage à recenser les projets prioritaires à soumettre à l’exécutif communal, afin que les plans de réalisation soient adossés au budget conséquent. Une initiative porteuse, si on s’en réfère aux 100 premiers du genre déjà installés et qui ont pris la mesure de la chose. A ce jour, le premier volet de la mission est parfaitement respecté, puisque les populations sont tellement impliquées que les quartiers concernés ont jusqu’ici permis à la commune de Yaoundé 5 de remporter plusieurs prix des villes les plus propres. Les populations se sont organisées de manière à curer les rigoles, profiler les servitudes, ou encore se connecter à un réseau d’eau potable, etc. une harmonisation qui traduit la solidarité agissante dans laquelle elles sont engagées et déterminées à aller jusqu’au bout. Les grands travaux ne dépendant plus que de la mairie.

Ce qui a constitué l’essentiel des doléances soumises ce mercredi 6 août 2021 à Augustin Bala par l’entremise de leur porte-parole, Sanatou Ndam, par ailleurs conseiller à la commune, grand conseiller à la mairie de la ville de Yaoundé et marraine des trois comités de développement des secteurs Essos-sud ancienne Sonel Mimboman, Essos Sud Sun City et Essos Sud Vallée. Il s’agit notamment de l’extension du réseau électrique pour lutter efficacement contre l’insécurité qui tend à faire son lit ici, du bitumage des bretelles qui traversent ces hameaux de quartiers, et un certain nombre d’autres infrastructures de base.

