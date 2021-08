Renouvellement : La température monte peu à peu

Après l’installation des structures d’organisation, la constitution et le dépôt des premiers dossiers de candidature, les choses sérieuses ont débuté sur le terrain avec l’élection des bureaux des cellules et comités de base.

L’élection interne en cours au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais bat en brèche la supposée lassitude des Camerounais face à la politique. Si l’on s’en tient en effet à l’engouement observé non seulement au sein des organes de base sur le terrain et au siège du Parti à Yaoundé, l’on constate plutôt que le parti au pouvoir fait toujours courir, plus aujourd’hui qu’hier. Ils sont en effet de plus en plus nombreux les femmes, les jeunes et leurs ainés désireux de faire partie d’un bureau de cellule, comité de base, sous-section ou section, dans le but de participer pleinement à la vie du Parti dans les cinq prochaines années.

Entre les tractations, les conciliabules de terrain pour la constitution des listes de candidats, et la volonté des uns et des autres de remplir les conditions d’éligibilité et d’élection, en se mettant à jour de leurs cotisations, chacun peut constater que le Rdpc est actuellement en branle. Au vu de tout cet engouement, personne ne viendra plus douter non seulement de la vitalité et de la popularité du parti du Président Paul Biya dont le maillage territorial s’est récemment conforté avec la récente opération relative au sommier politique, au cours de laquelle de nouveaux organes de base ont été créés dans le but de rapprocher les militants de leurs dirigeants pour leur meilleur encadrement politique.

En attendant la suite de l’opération, la hiérarchie du Parti souhaite que cette ambiance de camaraderie et de saine émulation continue jusqu’à la fin, comme l’a prescrit le Président national, Paul Biya, dans sa Circulaire. Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, qui, dans sa Note d’application a donné les pleins pouvoirs aux structures d’encadrement de sanctionner sans délai les militants et candidats indisciplinés, compte en effet sur le sens des responsabilités de ces militantes et militants retenus pour leur engagement politique et leur amour pour leur formation politique.

Car il n’échappe à personne que plus le processus tendra vers l’élection des bureaux des sous-sections et des sections, plus grande sera la tentation de certains de passer en force et de biaiser le processus. Jean Nkuété, en sa qualité de patron administratif et Président de la Commission centrale de supervision, vient dans une correspondance, de réitérer qu’aucune dérogation ne soit accordée à aucun militant candidat à la présidence de section. Cette sortie a le mérite de conforter les dispositions antérieures relatives à la discipline que doivent observer non seulement les candidats, mais surtout les militants membres des différentes structures chargées de l’encadrement et de l’organisation proprement dite de l’opération sur le terrain. Le renouvellement des bureaux des organes de base doit se dérouler dans la discipline et la transparence. L’avenir du Rdpc en dépend.

Claude MPOGUE