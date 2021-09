Boumba et Ngoko : Le trio gagnant prend fonction

Les trois nouveaux responsables à la tête de la section ont été installés le 19 septembre dernier, par Gervais Bolenga.

Il s’agit pour la section Ojrdpc du Dr Francis Mepongo, qui a remporté le scrutin par 5670 voix, contre 2091 pour Patrick Mebouomb. Soit 73,06% contre 26,96%. Pour la section Ofrdpc, Mme Marthe Tomokousso Epse Ngrekoas est élue avec 5222 suffrages valablement exprimés, contre 2090 pour sa concurrente Germaine Aboul Mitop. Soit 71,41% contre 28,55%. Très attendue, l’élection du patron de la section Rdpc Boumba et Ngoko centre qui a vu Dr Didier Joher plébiscité par une écrasante victoire de 11942 votes en sa faveur, contre 3168 pour Léon N’kantio. Soit 79,33% contre 20,96 %. Tels sont les résultats de la section Rdpc de la Boumba et Ngoko centre, au terme d’un processus de renouvellement des bureaux des organes de base dans cette section. Une opération conduite de main de maitre par Gervais Bolenga, qui a par la suite présenté officiellement les heureux élus, à qui une mission fondamentale a été confiée. Il s’agit pour Gervais Bolenga, président de la commission électorale de section : « De veiller à la consolidation et au raffermissement des idéaux du parti dans cette localité où les adversaires n’attendent qu’un faux pas pour occuper le terrain. Mais aussi, après cette phase, il faut resserrer les liens entre les membres du parti. Car, au bout du compte, il n’y aura pas eu de vainqueur ni de vaincu. Seul le Rdpc a gagné ».

Après de longs jours de travail, il souffle désormais un vent nouveau dans la section Rdpc de la Boumba et Ngoko centre à Yokadouma. Léon N’kantio, véritable poids lourd dans cette circonscription politique est fair-play : « Je voudrais tout d’abord reconnaitre cette victoire de mon camarade Didier Joher, qui est celle du Parti. Car il la mérite. Ensuite remercier tous ceux qui m’ont soutenu et ont cru en moi. Le processus reste un jeu démocratique. Nous allons continuer de travailler ensemble pour que les idéaux de notre parti, et ceux défendus par notre champion national le grand camarade Paul Biya ». Par ces mots pleins de sagesse, la messe de l’unité, de la cohésion, du rassemblement et de la démocratie interne est désormais dite. Car, confie le nouveau président de la section Rdpc Didier Joher : « Je voudrais saluer l’engagement de mon frère ainé Léon N’kantio pour tout ce qu’il a jusqu’ici fait pour notre parti. Je ne suis pas président aujourd’hui parce que je suis trop fort, mais juste par la volonté de renouveler la classe politique de notre parti. » Un grand moment de démocratie interne, où, loin de tensions stériles, les militantes et militants de Yokadouma centre ont opéré un choix de raison, et non un choix du cœur. D’où cette main tendue de Didier Joher à ses camarades : « Je voudrais inviter tous mes camarades militantes et militants à nous mettre ensemble pour montrer à tous nos détracteurs que le Rdpc est un parti de dialogue ; et que nos problèmes quels qu’ils soient, trouvent toujours une solution en interne ». C’était dans la salle des actes de l’hôtel de ville de Yokadouma, qui a fait le plein d’œuf.

M.C.N.M.