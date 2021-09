LEKIE : L’acte final amorcé

La commission régionale de coordination s’est rendue à Monatélé pour évaluer l’opération et le travail réalisé par les équipes de Bidoung Mkpatt sur l’ensemble des neuf sections de ce département.

Pour René Emmanuel Sadi, il n’y a pas de doute, le travail abattu par la commission départementale de contrôle de l’opération de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et de ses organisations spécialisées aura été tout simplement impeccable et à la hauteur des attentes. Nonobstant les écueils enregistrés ici et là dus aux aléas de terrain et qui vont à coup sûr gagner en intensité, du fait du caractère délicat et important de la dernière étape du processus. En effet et comme l’a indiqué le ministre Bidoung Mkpatt, le renouvellement des bureaux dans les sous-sections et les neuf sections de la Lékié commencent bel et bien avec la réunion de ce 20 septembre 2021 à Monatélé. Elle a permis d’évaluer les étapes antérieures engagées il y a quelques semaines ; le 10 août 2021. Et l’on connait les joutes que charrie l’opération à ce niveau de la hiérarchie des organes de base du Rdpc sur le terrain. Heureusement : « le sens élevé du patriotisme, du soutien inconditionnel au Président Paul Biya, et des idéaux du Rdpc démontré jusqu’ici par les militants, permettra une fin en apothéose de l’opération en cours », a rassuré le président de la commission départementale de contrôle pour la Lékié, le ministre Bidoung Mkpatt.

« Nous l’exécutons en toute responsabilité, en rapport avec les directives des différents textes rendus publics par le Président national, Paul Biya et le secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuete », a noté Sa Majesté le sénateur, Jean Marie Mama, le président de la commission électorale de section, la section hôte qui accueille la rencontre de ce 20 septembre 2021. Confirmant les déclarations de Bidoung Mkpatt sur l’opération de renouvellement des bureaux des organes de base. Et après la lecture des rapports des présidents des commissions électorales de section. Desquels il ressort que les choses se sont globalement bien passées, grâce notamment aux appuis financiers multiformes octroyés aux commissions électorales de section par le secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété, et le Premier-ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté. A qui les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude et leur reconnaissance. Dès ce matin, la machine va repartir avec la publication des listes, suivie de la mise en place de bureaux de vote, etc.

William MONAYONG