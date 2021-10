Douala : Rassemblement et responsabilité en exhortation

Ces maîtres-mots ont été prononcés le 22 septembre par Pierre Titti le président de la commission départementale de contrôle du Wouri, lors de l’installation des nouveaux responsables du parti issus du dernier scrutin interne dans la capitale économique.

Après la tempête, le beau temps, pourrait-on s’exclamer, à la suite d’heureux dénouements des élections pour le renouvellement des six bureaux des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc du Wouri. Grâce au tact et à la clairvoyance des présidents des commissions électorales des sections, ajouté à la pondération du ministre Pierre Titti qui a piloté en homme averti la commission départementale de contrôle du Wouri, les opérations y relatives se sont déroulées en grande partie sans anicroche, en dépit de quelques incidents mineurs relevés çà et là. Normal qu’ici, le pari ait été tenu. Ledit scrutin a eu lieu selon l’esprit et la circulaire du Président national et la note d’application du secrétaire général du Comité central, relative à ces opérations. Au terme d’une campagne électorale savamment orchestrées par les candidats, les six arrondissements du Wouri ont désormais leurs patrons politiques. Il y a des départs, mais aussi l’émergence d’une nouvelle race d’hommes, de femmes et des figures emblématiques qui ont rempilé après avoir véritablement mouillé le maillot. Ils sont officiellement en poste depuis le 22 septembre dernier. Maître d’orchestre de cette installation, le ministre Pierre Titti qui a mis les petits plats dans les grands à la maison du parti de Bonanjo pour la circonstance.

Pour le président de la commission électorale de contrôle du Wouri, « au terme de cette opération, il n’y a ni vainqueurs, ni vaincus, il n’y a que des compétiteurs, des militantes et des militants qui ont proposé leurs services à leurs camarades », a-t-il relevé d’entrée de jeu. Dans une posture de pédagogue, le ministre Pierre, Titti a demandé à ses camarades déclarés vainqueurs d’aller vers les autres dans une démarche d’apaisement et d’unité. L’ultime objectif, a déclaré le mandataire du comité central, c’est l’élection de 2025. Les séquelles des dernières opérations de renouvellement au sein du parti ont certainement laissé des ressentiments du côté de ceux qui n’ont pas été élus à Douala. « Nous n’en sommes plus là ! », a fortement martelé Titti Pierre. Pour rappeler à l’assistance que la préoccupation de tous aujourd’hui, ce sont bel et bien les échéances futures. « Les responsables d’aujourd’hui doivent tout faire pour resserrer les rangs et parler d’une même voix avec tous leurs militants. Car désormais, si le Rdpc perd une élection dans une unité politique, le responsable du parti dans ladite unité devient ipso facto inéligible lors des échéances à venir », a conclu le brillant orateur. Le ton ainsi donné et l’engagement de réussir pris, il s’agit dès lors pour les uns et les autres, de préparer le dispositif à mettre en place à cet effet. Celui-ci devant s’appuyer sur des hommes et des femmes mus par un objectif unique. Remporter toutes les victoires à venir. Jean Jacques Lengue Malapa (Wouri I) Emmanuel Pongoh (Wouri II), Valentin Epoupa Bossambo (Wouri III), Dr Moby Mpah (Wouri IV), Richard Mfeungwang (Wouri V), Ernest Edimo (Wouri VI), et leurs équipes ont bien du répondant pour ne pas se laisser impressionner par des néophytes sans repères. La Cérémonie s’est achevée dans une grande convivialité.

Emmanuel BITOTEN