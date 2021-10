MVILA : Daniel Edjo’o prend les commandes

La liste conduite par le maire de ville d’Ebolowa a été plébiscitée par ses camarades, pour diriger la section Mvila-centre-I.

Un fauteuil pour deux. C’est le scénario qui a sous-tendu le dénouement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de bases du Rdpc et de ses organisations spécialisées à la tête de la section Mvila-centre-I. Mais, les dés étaient jetés pour la succession de Louis Clément Mevoungou, président sortant de section Mvila centre-I.

Au terme d’un processus qui aura finalement conduit une longue journée de scrutin, les militantes et militants de la section Rdpc Mvila centre-I ont choisi des hommes et des femmes qui vont animer leur parti à la base, pour les toutes prochaines années. Le dévolu s’est jeté à la tête de la Mvila Centre-I sur la liste conduite par le Dr Daniel Edjo’o, maire de la ville d’Ebolowa, qui sera secondé dans son exaltante mission par Joël Emmanuel Bitoumou, très connu dans les milieux politiques comme « Maire sans frontière de l’arrondissement d’Ebolowa 1er ». A l’Ofrdpc, Arlette Nkoto sera présidente de section, alors que Parfait Mimboaze conduira le bureau de l’Ojrdpc.

Le président de la commission de section, Eko’o Akouafane pense que les candidats ont été votés dans un contexte politique turbulent, avec une opposition en face, qui s’avère de plus en plus active et, bien d’autres groupes d’activistes, qui essayent de faire bouger les lignes. Pour lui, il faut donc que ces nouveaux responsables élus soient vraiment dynamiques, qu’ils s’impliquent davantage sur le terrain, pour encore plus de victoires garanties au Rdpc.

Dans les autres sections, c’est le branle-bas. A la Mvila centre II, c’est le consensus qui va prévaloir avec l’unique liste que conduit Éric Gervais Ndo, vice-président du conseil régional du Sud, qui compte remplacer le sénateur Lipert Mbita Mvaebeme, le mythique président sortant. Dans la Mvila-est, à Mengong, les élections à la tête de la section et des sous-sections, puis dans les cinq autres sections de la Mvila, se préparent pour le weekend du 25 et 26 septembre prochain. Les derniers réglages liés à l’organisation matérielle sont en cours. Cà et là, dans les trois sections restantes, à pourvoir, pendant que certains vont se lancer dans une bataille électorale plus féroce, d’autres vont présenter une listes consensuelle unique.

OBEN Dechaux