WOURI II : Les heureux élus sont connus

Les responsables des bureaux des organes de base ont été installés le 22 septembre dernier à la maison du parti de Makea par Patience Eboumbou, présidente de la commission électorale de section.

On attendait avec impatience les portes étendards du Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc de Wouri 2, ainsi que des membres de leurs bureaux. Ils sont dorénavant en poste. Et ils ont renouvellé leur attachement aux idéaux de rasemblement, de paix et d’ouverture qui fondent le Rdpc. Des militantes et militants bien connus dans le landerneau politique de Douala en général et Wouri 2 en particulier. L’honorable Emmanuel Pongoh, le militant « sac à dos », Denise Fampou, l’infatigable et redoutable femme d’actions, qui ont adoubé le jeune Zakari, moulé désormais à la bonne école. De nombreux militants ont effectué le déplacement de la maison du parti de Makea pour faire allégeance à ce trio gagnant et convainquant. Tout était donc préparé avec minutie par la sénatrice Patience Eboumbou, pour une fête du Rdpc bien réussie. Même la météo a été mise à contribution. Dame pluie devenue très régulière dans la capitale économique ces derniers temps ayant cessé, le temps d’une installation, d’arroser la ville de Douala. C’est d’ailleurs la représentante du Comité central qui se charge de situer l’importance du moment. Pour Patience Eboumbou, le renouvellement des hommes et des femmes est gage de vitalité, de regain de dynamisme et de recherche de l’excellence. L’adhésion des militantes et des militants de Wouri 2 à toutes ces mutations, a-t-elle soutenu, est d’autant plus grande qu’elle devrait annihiler l’inertie tant décriée par le président national, S.E. Paul Biya.

C’est dire avec quelle attention la foule militante a suivi ces propos de sagesse. Une intervention qui n’a laissé aucune place à l’ambigüité. La sénatrice a d’abord remercié les militants de Wouri 2 pour leur grande hospitalité durant son séjour dans leur bouillonnante unité politique, véritable mosaïque des peuples venus d’horizon divers. Très expérimentée, Patience Eboumbou réussira, avec des références populaires qui semblent aisément parler aux militants et dans un style simple, à soulever acclamations et enthousiasme auprès de son auditoire. Un climat propice pour la mandataire du Comité central de réitérer l’exhortation massive de ces militants de Wouri 2 à tourner définitivement la page du renouvellement des bureaux des organes de base. Car l’enjeu pour le Rdpc, a-t-elle mentionné, est de renforcer durablement la position du parti au pouvoir et de contribuer de manière plus concrète à la recherche des réponses appropriées à la demande sociale. Elle a terminé son propos en exhortant les Emmanuel Pongoh, Denise Fampou et Zakari à développer les conditions d’un travail harmonieux pour permettre au parti d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés. En l’occurrence, l’échéance de 2025. Ce trio a par la suite été installé sous des salves d’applaudissements. Pour les militants de Douala 2ème, ce sont des leaders qu’il faut à la place qu’il faut.