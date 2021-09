NORD : Les commissions départementales sous contrôle

La commission régionale de coordination conduite par son vice-président, le Sénateur Amidou Maurice, a engagé d’inspection de contrôle des quatre commissions départementales.

Le but de ce périple était d’aller résoudre un certain nombre de problèmes à la base. Cette décision a été prise par le président de la commission régionale de coordination, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, lors de la troisième réunion d’évaluation tenue au QG le 6 septembre 2021. Lors de cette réunion qui se tenait en présentiel et en vidéoconférence, certains problèmes soulevés dans des commissions électorales de sections nécessitent d’être traités sur place. Il s’agit entre autres du degré d’exécution des résolutions. Il s’agissait également d’évaluer le niveau des élections dans les cellules et dans les comités de base et l’examen des problèmes liés au sommier politique. Pour la première destination, la commission régionale de coordination a opté commencer dans le Mayo Louti pour les deux commissions électorales des sections dans le Mayo Oulo et Guider.

La cloche de la descente a sonné. La commission régionale et la commission départementale de Mayo Louti était donc face aux deux commissions électorales des sections citées ci-dessus qui posent un souci. Dans le Mayo Oulo, l’enregistrement des militantes et militants lors de la validation du sommier politique a posé problème. 11 sous sections sur 15 n’avaient pas de militants mais rien que des membres du bureau. Les quatre sous sections fournies en militants sont Mandama, Matabaï, Pologozom Matarao, alors que certaines élites de cette localité avaient fourni 3600 cartes d’adhésion aux électeurs, mais n’ont pas été prises en compte. Ces militantes et militants enregistrés mais rejetés ont fait l’objet d’une requête auprès de la commission régionale de coordination pour ces 11 sous sections sans militants et dont certains membres de bureaux décédés n’ont pas été remplacés. L’instance régionale de coordination avait instruit de réinscrire ces militants rejetés. Il s’agissait donc de se rassurer en se rendant sur place voir si les instructions ont été respectées.

Les maisons du parti Rdpc de Guider et de Mayo Oulo ont servi de cadre à ces séances de travail avec les militantes et militants des deux sections le dimanche 12 septembre. Dans ces deux sections, lesdits présidents de sections sont parmi les blacklistés par le Comité central en début du mois d’août 2021 à ne plus postuler aux postes dans la section pour des résultats insuffisants aux élections municipales et législatives du 9 février 2020.

Pierre ABDOU