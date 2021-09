Des duels en vue à Maroua

La campagne en vue du renouvellement des bureaux des organes de base ne soulève pas encore de grandes foules ; pourtant cette attitude voile mal les duels au niveau des sections.

La bataille s’annonce rude dans les trois sections Rdpc de la ville de Maroua. L’enjeu majeur est le contrôle de la section. S’il est vrai qu’à la tête de la section Rdpc de Maroua 2, Issa Balarabé est non partant, frappé par les textes du parti qui mettent d’office hors course les présidents des sections qui ont échoué lors des doubles scrutins récents, tel n’est pas le cas dans les deux autres sections. A Maroua 3, Issa Dahirou tient bien les commandes et veut bien rester en poste. Pourtant, malgré les apparences, Issa Dahirou, n’est pas dans un long fleuve tranquille. Il se murmure de plus en plus que deux jeunes loups lorgnent son fauteuil. Il en est de même pour Hamadou Hamidou, le président de la section Rdpc Maroua 1 où celui-ci fera encore face à son rival de tous les temps, à savoir, Youssouf Issa Balarabé, le fils de Issa Balarabé. Cet opérateur économique a suffisamment des ressources financières pouvant lui permettre de bien financer la campagne en vue de l’élection de son fils à la tête de la section de Maroua 1.

Dans la section Rdpc de Maroua 2, Dahirou Méridien qui avait été battu sur le fil, voudra bien profiter de la non candidature de Issa Balarabé pour s’asseoir sur le fauteuil tant convoité. Encore qu’il se murmure de plus en plus que Issa Balarabé est en train de mettre sur pied une stratégie visant la désignation d’un de ses « hommes de main ». Les détracteurs de Dahirou Méridien estiment par ailleurs qu’il serait maladroit de lui confier la présidence de la section Rdpc de Maroua 2 du fait que cet homme d’affaires est toujours entre deux avions ; d’autres soutiennent que le fait qu’il habite dans le premier arrondissement doit le disqualifier d’office. En clair, la bataille s’annonce bien rude à la tête des trois sections Rdpc de la ville de Maroua.