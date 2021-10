21e Grand prix cycliste Chantal Biya : Le maillot jaune échappe au Cameroun

Il a été remporté par le Slovaque Kubis Lukas qui a devancé un Néerlandais et un Camerounais au classement général.

Exit la 21e édition du Grand prix cycliste international Chantal Biya. Elle a franchi la ligne d’arrivée dimanche dernier, 10 octobre 2021 par la victoire du Slovaque Kubis Lukas qui succède au palmarès, au Rwandais Moïse Mugisha, vainqueur de l’épreuve en 2019. Au classement général, le Slovaque a devancé Solootjes Jordi de l’équipe Global Cycling des Pays-Bas et Clovis Kamzong Abossolo de la Snh Vélo Club qui ont terminé avec le temps que le vainqueur.

Kubis Lukas n’a pas volé sa victoire. Et pour cause, sur les cinq étapes parcourues par la soixantaine de coureurs présents, le Slovaque en a remporté deux : la deuxième (Bafia-Ntui) et la 4e (Zoétélé-Meyomessala). C’est au terme de cette étape, marquée par la présence de Mme Chantal Biya à l’arrivée, qu’il a ravi le maillot jaune au Camerounais Artuce Tella de la Snh qui l’a porté pendant trois étapes, suite à sa victoire lors du départ de la course à Bangangté.

Les cyclistes camerounais n’ont certes pas remporté le maillot jaune mais n’ont pas démerité. Cinq ont terminé parmi les dix premiers sur la cinquantaine de coureurs engagés. Il s’agit de Clovis Kamzong Abossolo (3e), Jordanie Kamdem Fodjo (7e), Rodrigues Kuere Nounawe (8e), Yaou Gadji (9e) et d’Artuce Tella (10e). Au classement général par équipes, la Snh Vélo Club a occupé le premier rang sur dix équipes en lice.

De manière générale, le 21e Grand prix cycliste international Chantal Biya s’est déroulé sans incident majeur. Le comité d’organisation, chapeauté par la fédération camerounaise de cyclisme, a tenu son pari. A la grande satisfaction du Français Max Michaud, président du jury des commissaires de course : « nous avons vécu une grande aventure, et en ma qualité de président du jury des commissaires de course, j’ai été très heureux de pouvoir arbitrer cette épreuve. Nous avons travaillé dans de très bonnes conditions et nous avons un excellent vainqueur. C’est dommage pour le Cameroun dont le premier coureur, troisième au classement général, a terminé avec le même temps que le vainqueur. C’est une grande satisfaction car les coureurs, qui sont devant lui, sont des professionnels. Dans l’ensemble, les organisateurs ont fait le maximum pour que tout se passe bien », a-t-il déclaré à l’arrivée finale. Rendez-vous l’année prochaine avec l’espoir de voir un Camerounais terminer en jaune.