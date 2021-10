Coupe du monde Qatar 2022 : Camerounais et Ivoiriens ne se lâchent pas

Les deux pays sont toujours au coude à coude après les 3e et 4e journées éliminatoires, zone Afrique, disputées il y a quelques jours.

Le statu quo reste de mise dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La Côte d’Ivoire et le Cameroun ont consolidé leur place dans ce groupe après la 3e et la 4e disputées les 8 et 11 octobre 2021. Grâce à ses deux victoires contre le Malawi (3-0 et 2-1), la Côte d’Ivoire est toujours en tête et totalise désormais 10 points. Le Cameroun, victorieux du Mozambique (3-1 et 1-0) reste en embuscade avec 9 points.

Tout se jouera donc lors des 5e et 6e journées prévues les 11 et 16 novembre prochains. Les Éléphants de la Côte d’Ivoire accueilleront les Mambas du Mozambique tandis que les Lions indomptables joueront à l’extérieur contre les Flames du Malawi. Deux matches à la portée des Ivoiriens et des Camerounais qui dominent ce groupe. A moins d’un véritable tremblement de terre, on voit mal les Mozambicains (lanternes rouges du groupe avec 1 pt) freiner leurs adversaires. Idem pour les Malawites, 3e avec 3 points face aux Camerounais. On peut donc présager que le statu quo, le coude à coude va persister après cette journée.

La 6e et dernière journée prévue le 16 novembre 2021 déterminera le vainqueur final du groupe D. Les Camerounais attendront de pied ferme les Ivoiriens pour la finale du groupe qui fait déjà saliver les fans des deux pays. Si le coude à coude perdure après la 5e journée, il faudra absolument une victoire au Cameroun tandis que la Côte d’Ivoire pourra se contenter d’un match nul pour se qualifier. Ce sera une occasion idoine pour les Lions indomptables, défaits le 6 septembre dernier à Abidjan, de prendre une belle revanche et de coiffer au poteau les Éléphants.

Dans le camp camerounais, ce match est déjà dans tous les esprits. Interrogé à la fin de la rencontre de lundi dernier face au Mozambique, Antonio Conceiçao, le sélectionneur national a indiqué : notre devoir était de gagner, on l’a fait avec le cœur et on a atteint l’objectif de ces deux matches. Pour les deux prochains, il s’agit des finales. Il faut d’abord gagner au Malawi pour pouvoir jouer la finale à domicile contre la Côte d’Ivoire. Nous allons faire notre travail d’analyse et d’observation pour sélectionner les joueurs qui sont en forme physiquement ». Vivement cette dernière journée pour ce duel au sommet.

Joseph MENYENE