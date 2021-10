GUIDER : Une dame présidente de l’Ojrdpc

Le député Nafissatou Alim a été brillamment élue présidente de la section Ojrdpc de Mayo Louti centre. C’était le dimanche 3 octobre 2021.

Du haut de ses 30 ans, l’on dirait aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. Née le 14 avril 1991 dans les années de braises politiques au pays, Nafissatou Alim a aussitôt été piquée le virus de la politique, malgré sa féminité faisant quelque fois obstacle à la politique à cause des pesanteurs de la culture dans le grand Nord. Elle embrasse aussitôt la carrière politique dans l’organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sans hésitation. Elle n’est allée voir nulle part ailleurs, alors que dans la ville de Guider, il y a bien d’autres partis politiques auxquels elle pouvait être tentée d’adhérer. Elle a servi dans la cellule, le comité de base, la sous-section et jusqu’au plus haut organe de base qui est la section. A la section Ojrdpc, elle a occupé le poste de secrétaire.

Tout comme la patience paie toujours, lors de la convocation du corps électoral en 2020 pour les élections municipales et législatives couplées du 9 février, sa candidature comme député titulaire dans la circonscription électorale de Mayo Louti a été validée par la hiérarchie du parti. Elle va peser lourd dans les urnes et se voit prendre le chemin de l’hémicycle du haut de ses 29 ans en 2020. Lors du lancement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti par le Président national, Paul Biya, la jeune dame postule pour la tête de la section Ojrdpc de Mayo Louti centre. Les élections qui avaient été programmées le 25 septembre ont avorté dans la section Rdpc à Guider, suite à des violences observées dans certains bureaux de vote. Elle ne s’est pas découragée, malgré l’adversité et la liste concurrente.

Elle va encore aux urnes le dimanche 3 octobre 2021. Face à son challenger, elle mise et gagne la tête de la section Ojrdpc. Poste très rarement occupé par les femmes, qui sont parfois reléguées au second rang. C’est un exemple d’endurance, de patience et de courage pour elle, si jeune à avoir percé jusqu’aux cymes de la politique. Une leçon, un enseignement aux autres, comme pour dire que dans le Rdpc, il y a réellement de la démocratie et que nul n’est d’emblée exclu d’un poste, il faut juste savoir choisir le bon moment.

Pierre ABDOU