MVILA : On tient les résultats

La copie officielle du rapport des opérations a été rendue publique le 30 septembre dernier à Ebolowa, par la commission de contrôle des opérations de la Mvila.

Equité, transparence et responsabilité. Voilà le triptyque qui a conduit, selon Guy Roger Zo’o Olouman, le vice-président délégué de la commission départementale, pendant plus d’un mois, le bon déroulement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc dans la Mvila. Lancé le 12 août à Ebolowa le processus a permis la mise en place des nouveaux responsables des bureaux des organes de base Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc. Déclinés en huit sections, 200 sous-sections, 500 comités de base et 1000 cellules. Ces résultats viennent d’être rendus publics le 30 septembre 2021, au siège de la permanence départementale permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) de la Mvila à Ebolowa. Une salle pleine qui a mis face au cours d’un point de presse, les membres de la commission départementale de contrôle, sous la coordination de Louis Paul Motaze, son président et conduite par Guy Roger Zo’o Olouman, un public nombreux et intéressé de militants venus des huit sections que compte cette circonscription politique.

Il ressort des exposés présentés, que le processus s’est déroulé dans de bonnes conditions, surtout dans le respect strict des orientations portées dans la circulaire du Président national du Rdpc. Avec un chronogramme méticuleusement suivi, débuté le 12 août avec la cérémonie de lancement au niveau département. Du 12 au 15 septembre, la mise en place des bureaux de cellules et comités de base, et du 19 au 26 septembre c’était autour des sous-sections et les sections. Au 30 septembre, tous les résultats étaient connus et rendus publics, après épuisement du contentieux. Les résultats tel que présentés par la commission départementale de contrôle des opérations de renouvellement dans la Mvila, donnent respectivement à la tête des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc de la Mvila Centre I, Daniel Edjo’o, Arlette Nkotto et Parfait Mimboaze. Dans la Mvila Centre II, la section Rdpc sera conduite par Gervais Eric Ndo, Jeanne Claudine épse Curti et Armel Bienvenue Mbah. La Mvila-Est a pour responsables Céline Atangane Aligui épse Mendopua, Jeannone épse Ngo’o et André Yannick Nkanga. Dans la Mvila Nord, c’est Ambroise Rodrigue Alla Ondoua qui sera à la tête de la section Rdpc, Angeline Meugu Abena épse Akoa à l’Ofrdpc et Landry Mbia Ottou conduira à l’Ojrdpc. La Mvila Nord-Est annonce les arrivées respectives de Achille Essiane Minsili, Honorine Nkono et Casimir Eyang Nago’o. La Mvila Nord-Ouest présente au Rdpc, Bertrand Mendoua, Martine Nlang épse Ngbwa à l’Ofrdpc et Ornel Akono Ela à l’Ojrdpc. Dans la Mvila Est, ce sera respectivement Emmanuel Blaise Mimballa au Rdpc, Joséphine Kabeyene épse Abega à l’Ofrdpc et Georges Ntyam Asse à l’Ojrdpc. Puis dans la Mvila Sud-Est, Gotirne Bengono Ndo sera à la tête de la section Rdpc, Angèle Ndazo’o à l’Ofrdpc et Sylvain Fiacre Mbo à l’Ojrdpc.

OBEN Dechaux