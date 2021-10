OKOLA : Les équipes sont connues

La commission électorale de section a rendu publics, les bureaux des sections et des sous sections qui vont conduire le navire Rdpc dans cette localité pour les cinq prochaines années.

Gabriel Koa Songo, Aline Modassie et Frédéric Ntsama Olongo ont respectivement été élus à la tête des bureaux des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc de la Lekié Sud dont le siège est à Okola. La nouvelle a été rendue publique samedi 2 octobre 2021 au cours de la cérémonie de clôture des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et de ses organisations spécialisées.

En donnant lecture du procès-verbal du renouvellement des bureaux des organes de base dans la section, il ressort qu’après examen des dossiers, seuls les dossiers conformes ont été retenus. Au total, quatre candidatures ont été enregistrées pour les bureaux de la section. Une pour la section Rdpc, deux pour l’Ofrdpc et l’autre pour le l’Ojrdpc. Au niveau des 21 sous sections que compte la localité, plusieurs dossiers ont été retenus. Et à la suite des élections aux postes des présidents et présidentes de sous-section, il y’a eu un décalage lié au calendrier des candidats dans les sous sections d’Oback, Louma, Okola centre et Nkod Assa. Les élections initialement prévues le 26 septembre se sont déroulées le 30 septembre. Excepté la sous-section Rdpc de Louma où l’élection n’a pas eu lieu jusqu’à ce jour, suite à certaines irrégularités. Après examen minutieux par la commission, les requêtes, ont été transmises à la commission départementale de contrôle pour examen méticuleux.

Charles Assamba Ongodo, président de la commission électorale de section et son équipe, se disent satisfaits du déroulement des opérations dans la section Rdpc Lekié sud. Pour eux « le dialogue a prévalu après 30 jours de concertation ». Gabriel Koa Songo, président de la section sortant a été réélu par l’ensemble des militants de son ressort à la tête de la section Rdpc Lékié sud. Les autres candidats n’étant pas des moindres, se sont livrés à un jeu de corps à corps et Aline Modassie, ancienne présidente de la sous-section Ofrdpc d’Oback, a remporté l’élection avec une majorité de suffrages contre Colette Enyegue, intérimaire à la section Ofrdpc Lekié sud.

Pour Gabriel Koa Songo, président de la section Rdpc Lekié sud, les défis à relever pour faire vivre le parti dans cette localité sont énormes. Celui-ci compte sur la collaboration de son bureau pour atteindre ses objectifs. Le président de la commission électorale de section, après avoir exhorté les élus à se mettre au travail, les a engagés à une synergie d’actions pour que le Rdpc brille toujours de mille feux dans la section Rdpc Lekié sud.

Thérèse NGAH