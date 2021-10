MFOUNDI : Contrat bien rempli

Véritable laboratoire politique, les joutes ont encore été épiques dans la capitale. La commission départementale de contrôle a néanmoins pu tirer son épingle du jeu par une présence permanente sur le terrain, la concertation avec tous les acteurs et une disponibilité de tous les instants, en conformité avec les textes du Parti.

En lançant l’opération le 9 août dernier à la maison du Parti à Yaoundé, le président de la commission départementale de contrôle pour le Mfoundi, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana, avait demandé au département de tenir son rang de leader et de circonscription de référence. Il s’agissait de relever le défi d’une parfaite organisation du renouvellement des bureaux des organes de base dans les sept sections que compte le Mfoundi, à travers la discipline, le respect des textes et la préservation des intérêts du Parti, devant lui permettre de sortir de cette opération plus fort, et non diminué ou affaibli.

Face aux plus hauts dignitaires locaux du Rdpc, des responsables des différents organes de base, de l’élite politique et des candidats potentiels, le président de la commission départementale de contrôle avait demandé une union sacrée des filles et fils du Mfoundi de naissance ou d’adoption et de toutes conditions, pour qu’à la fin du processus, les sept sections soient dotées de responsables engagés et légitimes devant consolider le leadership du Rdpc dans la capitale où l’opposition cherche en vain à opérer une percée depuis des lustres. Le respect de la circulaire du Président national et de la note d’application du Secrétaire général figurait en bonne place dans cette communication, pour que l’équité et la transparence soient de mise. Les mêmes directives ont été réitérées plus tard au cours des réunions subséquentes et des correspondances-une vingtaine- adressées aux présidents des commissions électorales de section, aux responsables des structures chargées de l’opération proprement dite sur le terrain.

Union sacrée

C’est dans ces conditions que l’opération a été lancée sur le terrain. Comme il fallait s’y attendre, des remous inhérents à toute élection âprement disputée bien qu’étant interne, ont été enregistrés ici et là. Mais grâce à sa force de persuasion, à sa capacité d’écoute et sa présence permanente sur le terrain et son esprit de rigueur et d’anticipation des solutions idoines ont été à chaque fois trouvées par rapport aux récriminations, contestations ou plaintes. Grâce à toutes ces qualités, le processus a pu être bouclé sans grands heurts ni anicroches. Une vraie prouesse pour le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana et son équipe, compte tenu du nombre, de la qualité et surtout de l’enthousiasme des différents candidats et des positions souvent tranchées au lancement du processus.

Au vu du déroulement des activités sur le terrain qui n’ont pas connu des scènes de violence comme on aurait pu le redouter au départ, force est de constater que le message est globalement passé partout. Même les cas d’indiscipline, heureusement peu nombreux, enregistrés ici et là, ont été résolus en famille et par la force des arguments. Car comme l’a martelé à chaque occasion le ministre Mbarga Atangana, tout le monde devait maitriser les enjeux et seul le Rdpc devait être le grand vainqueur de ce renouvellement des bureaux des organes de base. Ajoutant au passage qu’il n’y aura ni vainqueur ni vaincu et que comme par le passé, tous devraient continuer à cheminer ensemble pour que le Mfoundi, comme toute la région du Centre, reste et demeure un bastion imprenable du Rdpc et du Président Paul Biya. Une union sacrée devant garantir au Parti, des victoires encore plus éclatantes dans le futur. Au total, dans le Mfoundi, le défi aura été relevé avec panache.

Claude MPOGUE