MFOUNDI IV : Un ancien et deux novices aux commandes

Le président sortant de la section Rdpc a été réélu, tandis que les sections Of et Ojrdpc ont opté pour la rupture.

«J’eprouve un sentiment de joie, de satisfaction et de gratitude envers tous les militants qui ont voté pour notre liste. Nous sommes très contents d’avoir gagné. Comme dans toute élection, ça n’a été facile. Il a fallu rassembler le maximum de voix ». Tel est le sentiment qui animait Françoise Marie Tabi, vice-présidente de la section Ofrdpc Mfoundi IV, à la fin de la cérémonie de proclamation des résultats du renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc dans l’arrondissement de Yaoundé IV jeudi dernier à la permanence du parti de Nkolndongo. A l’instar de Françoise Marie Tabi, les nouveaux responsables locaux du parti étaient aux anges, esquissant des pas de danse par ci, se congratulant par là.

Ces résultats, proclamés par la commission électorale de section du Mfoundi IV ont consacré la victoire de Francis Mathieu Lin Essono, président sortant de la section Rdpc Mfoundi IV qui continuera à présider aux destinées de cette unité politique. Rose Abondo a été plébiscitée à la présidence de la section Ofrdpc Mfoundi IV, tout comme Ulrich Assila Mballa porté par ses camarades à la tête de la section Ojrdpc.

Dans une brève intervention à la suite de sa réélection, Francis Mathieu Lin Essono a non seulement remercié les militants et félicité les responsables nouvellement élus, mais aussi a souligné qu’il n’est et ne sera pas le président d’un camp ou d’un groupe de militants. « Je n’ai pas de chapelle. Je voudrais travailler avec tout le monde. Nous allons tendre la main aux perdants, qui peuvent être les vainqueurs de demain, pour que nous puissions travailler ensemble. Nous devons donc taire nos querelles byzantines, qui, depuis plusieurs années, animent notre section et empoisonnent notre vie politique. Nous avons l’occasion de faire table rase de ce passé hideux, nauséabond, pour que notre section redevienne une unité politique d’avant-garde. Notre plan d’action tournera autour de deux axes : soutenir l’action du président Paul Biya et mettre le militant au centre de nos préoccupations », a-t-il relevé.

Philippe Mbarga Mboa, président de la commission électorale de section a abondé dans le même sens en insistant sur l’union sacrée entre tous les militants du Mfoundi IV. Il a indiqué :”votre section souffre des divisions inutiles. Essayez de les taire et vous ferez de bonnes choses. Ce que je vois ici ne peut que vous retarder. Les membres d’une même famille qui ne se saluent pas alors que le fondateur du parti met l’accent sur le rassemblement (…) Je demande aux responsables de la section de se mettre à la tâche. Vous avez l’obligation de résultats. Le Mfoundi IV doit gagner les élections. Rassemblez tout le monde, faites en sorte que le parti continue de triompher pour que vous demeuriez un Bastion du Rdpc comme vous l’avez toujours été”. L’interpellation du président de la commission électorale de section ne tombera certainement pas dans les oreilles des sourds.

Joseph MENYENE