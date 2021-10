Décès du sultan Ibrahim Mbombo Njoya : Les condoléances du président de la République

À travers un message poignant adressé le 09 septembre 2021, à la famille de l’illustre disparu et à toute la communauté Bamoun, Paul Biya, salue la mémoire d’un proche et fidèle militant du Rdpc.

Dans une correspondance transmise au gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, le chef de l’Etat a clairement exprimé sa tristesse et son émotion. « J’ai appris avec une réelle tristesse, le décès du Sénateur Ibrahim Mbombo Njoya, survenu à Paris. Je prends la mesure de votre profond chagrin et partage la douleur de votre famille. Monsieur Ibrahim Mbombo Njoya que j’ai connu, était un proche depuis de longues années. Issu d’une illustre lignée, il aura assumé de hautes et nombreuses fonctions diplomatiques et ministérielles. Il fut une autorité traditionnelle respectée et souvent consultée, pour sa longue et riche expérience dans les affaires publiques. En outre, le sultant Mbombo Nyoya était un passionné de sport et très attaché à sa culture. Il aura notamment été l’artisan de la relance du célèbre festival « Le Nguon », a relevé le président de la République, Paul Biya. Sur le plan strictement politique, le président de la République n’a pas manqué de saluer le loyalisme du chef de la délégation permanente régionale du Comité central du Rdpc pour la région de l’Ouest. « Par ailleurs, il siégeait au Bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais, pour lequel il fût un militant fidèle et loyal. Avec la disparition d’Ibrahim Mbombo Njoya, le département du Noun perd un chef prestigieux, la région de l’Ouest une élite de premier plan, le Rdpc un grand militant, et le Cameroun un valeureux fils. Mon épouse et moi-même, tenons à vous adresser, en cette affligeante circonstance, notre sentiment de compassion et nos sincères condoléances. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances de ma parfaite considération », a souligné le Président Paul Biya ;

Philippe GANFEH