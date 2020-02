Foumbot : Un jour nouveau se lève

Au secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, les militantes et militants du département du Noun ont promis un vote massif en faveur du Rdpc, le 9 février prochain.

La longue procession, jonchée de youyous et de cris stridents, partie du Sultanat à la place des fêtes de Foumbot, avec à sa tête le secrétaire général du Comité central, la forte délégation qui l’accompagne, conduite par Yaou Aïssatou, présidente du Bureau national de l’Ofrdpc, le ministre délégué aux Transports, Zakariaou Njoya, l’ambassadeur du Cameroun au Congo, Komidor Njimoluh, les forces vives de l’arrondissement, ainsi que les personnalités traditionnelles et religieuses, était révélateur de la forte mobilisation et surtout de l’engagement des populations de Foumbot à accorder au Rdpc les voix dont le Parti aura besoin pour mener à bien les affaires de la communauté dans toutes les neuf communes du département. Que ce soit le président de la section Rdpc Noun centre 1, Paul Pochangou, Christophe Nono, candidat au conseil municipal, qui s’est exprimé au nom des commerçants, ou encore Sa majesté Vessa Ibrahim, représentant de l’autorité traditionnelle, les populations de Foumbot s’engagent à accorder tous les cinq postes de députés à l’Assemblée nationale, au Rdpc. L’ambassadeur du Cameroun au Congo ne dira pas autre chose. Au nom des élites du Noun, Komidor Njimoluh dira la détermination des uns et des autres à assurer l’avenir du Noun, à travers un vote sage et responsable, en faveur du Rdpc. Idem pour le ministre délégué aux Transports. Pour Zachariaou Njoya le représentant des présidents de commissions communales en effet, « la victoire est à portée de main ». Même s’il s’est en même temps interdit tout triomphalisme et a prescrit aux militants de « continuer à travailler d’arrache-pied pour capitaliser les dernières opportunités ». Des propos que viendront corroborer Daniel Njankouo Lamare. Le chef de la délégation permanente départementale est optimiste « le Rdpc sortira vainqueur du scrutin du 9 février prochain ». Mieux, sous le regard complice des candidats présentés pour la circonstance à l’assistance, il invite le secrétaire général et sa suite à venir fêter la victoire avec les populations du Noun, car « le score sera historique ». Tout comme ces dons remis au Centre de santé intégré de Bantou par la présidente du Bureau national de l’Ofrdpc, Yaou Aïssatou, composé de lits d’hospitalisation, de pèse personnes, d’urinoirs, de frigo, thermomètres, etc. Lorsque le secrétaire général du Comité central est annoncé sur le pupitre, c’est une foule complètement en extase qui exulte de joie. Le vice-premier ministre, en bon père de famille, prodigue le conseil de suivre le bon exemple ; celui du Sultan, président de la Commission régionale de campagne du Rdpc pour l’Ouest, car « un peuple doit toujours marcher sur les pas de son Roi ». Comme pour dire qu’il est temps d’inscrire le Noun dans le sillage du Cameroun nouveau qui se déploie