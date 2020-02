NORD : Comment le Rdpc a bâti sa victoire

Sans être candidats à un poste électif pour ce double scrutin, de nombreux cadres du Parti ont battu campagne et mouillé le maillot, selon la circulaire du SG du Comité central, avec à la clef, de nombreuses victoires des listes du Rdpc.

L’ histoire retiendra, pour la plupart, de gros efforts fournis par ces camarades pour positionner d’autres. Ils ont mis du leur et se sont investis physiquement, psychologiquement, matériellement et financièrement. Pendant près d’un mois, ils ont quitté leur confort pour la cause suprême du parti. D’aucuns ont risqué leurs vies dans des périples hors du commun des mortels, pour atteindre certaines localités enclavées avec leurs véhicules. D’autres se voyaient obligés de tenir plus de trois meetings par jour et parcourir des centaines de kilomètres pour répondre à l’appel des électeurs. Dans une discipline et une harmonie sans faille, ils ont inscrit leurs noms en lettre d’or dans une histoire époustouflante des victoires du Rdpc plus que jamais. Sur les 21 communes du Nord le Rdpc s’est taillé la grosse part avec 15, cédant de justesse 3 à l’Undp et 3 au Fsnc.