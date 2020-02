Municipales : 2020 La force des résultats

La proclamation faite par les commissions communales de supervision des élections donne le Rdpc grand vainqueur avec 316 communes, sous réserve du contentieux électoral.

C’est une véritable razzia pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Comme il fallait d’ailleurs s’y attendre, le parti de Paul Biya vient une fois de plus de démontrer toute sa puissance à ces élections directes, où les électeurs avaient libre choix d’élire leurs représentants locaux. Sur 360 communes donc, le parti au flambeau à lui seul devrait assurer en totalité ou en partage le contrôle de 316. Ceci, sous réserve du contentieux électoral des municipales sensé s’ouvrir le 29 mars prochain. Résultat d’un travail méthodique fait en amont et en aval, cette victoire va davantage se traduire dans les faits par des élus sur l’ensemble du territoire national, contrairement aux autres formations politiques. Dans les régions du Sud et du Sud-ouest par exemple, les 29 et 31 communes sont respectivement et entièrement aux couleurs du Rdpc. En gros, c’est une belle performance qui s’inscrit dans la continuité des résultats de 2013, où le Rdpc avait gagné 305 communes. Ce qui démontre à suffisance que malgré le temps qui passe, cette formation politique est restée pour l’écrasante majorité des Camerounais comme la seule à même de porter leurs aspirations. Pour le reste des résultats, l’Union nationale pour la démocratie et le progrès(Undp) vient en deuxième position derrière le Rdpc avec 16 communes qu’il va diriger en totalité ou en partage selon les conclusions du contentieux électoral. En 3ème position arrive, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale(Pcrn) avec 07 communes dont 05 dans la seule région du Centre et 02 dans le Littoral. L’Union démocratique du Cameroun(Udc) talonne de près le Pcrn avec 06 communes glanées dans le département du Noun. Le Social democratic front(Sdf) assure le contrôle de 04 communes. Le Mdr de Dakole Daissala et le Fsnc d’Issa Tchiroma Bakary rempotent chacun 03 communes. 02 mairies partout pour le Mpcn et l’Ums. Et puis à Banka où il a la majorité des conseillers, le Mouvement citoyen national camerounais(Mcnc) aura son mot à dire dans la gestion de la municipalité à cette ère de la décentralisation. Toutefois, ces 09 partis politiques ne seront pas seuls, car d’autres ont pu obtenir de sièges des conseillers. C’est le cas de l’Univers, du Pal, du Fdc, du Manidem et de l’Andp. En attendant le contentieux électoral avec les 35 recours introduits par les partis politiques, le Rdpc est d’office le grand vainqueur de ces municipales.

