Un grand impact sur les habitudes

Depuis la détection du premier cas de cette pandémie au Cameroun, les populations ont adopté de nouvelles attitudes pour se protéger, ainsi que et leur entourage.

C’est un véritable bouleversement qui est observé dans les habitudes du camerounais lambda. La psychose, désormais tacite, impose chez certains un suivisme. C’est ainsi qu’on note de plus en plus le port des masques cache-nez, des gants, l’usage des solutions hydro alcooliques, qui font désormais partie du quotidien des camerounais, depuis l’annonce du premier cas de coronavirus au Cameroun.

Il est donc plus en plus rare de rencontrer des citoyens sans leur gadget de bataille. Surtout avec l’augmentation des cas de malades recensés sur notre territoire. Dans la rue, comme en privé, le scénario est visible à longueur de journée. A côté de cela, on note le respect de la distanciation sociale exigée par les pouvoirs publics pour réduire, voire arrêter la propagation de la pandémie dans notre pays. C’est sans compter avec les mesures d’hygiène comme gestes barrières, notamment le lavage des mains qui est devenu systématique tant dans les domiciles que les administrations avant tout accès dans les locaux. Dans les lieux publics, les habitants essayent d’être prudents.

Simple phénomène de mode ? Que non ! Les populations ont juste tôt fait d’adopter ces différents outils pour se prémunir de la pandémie du Covid-19, suite aux mesures de sécurité sanitaire édictées par le gouvernement. Surtout dans ce combat contre le nouveau coronavirus où les spécialistes de santé publique recommandent l’usage systématique et régulier de ces solutions et outils.

Toutefois, malgré l’indiscipline légendaire et l’attitude irresponsable de quelques-uns sur la question de ces mesures d’hygiène, qui peinent à changer de comportement, l’on note avec satisfaction la prise de conscience d’une grande majorité des camerounais qui ont compris le bien-fondé de ces mesures. Face à cela, la solidarité et l’union sacrée doivent être les maitres-mots pour barrer la voie, voire éradiquer cette pandémie.