OCEAN : Le Rdpc aux côtés des populations

Prenez conscience du virus. Tous ensemble, nous pouvons mettre fin à sa propagation en adoptant des gestes barrières : se laver les mains avec du savon régulièrement ; porter son masque, qu’il soit médical ou en tissu, tousser dans le creux du coude ». Voilà entre autres les recommandations du représentant du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doret Ndongo, aux populations de l’Océan. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise d’un important dons de matériels pour barrer la route au coronavirus dans cette unité administrative. Le lundi 20 avril 2020, à la place des fêtes de Kribi, le sénateur de la région du Sud, Pierre Ngally Ngoua, a transmis aux populations de Kribi et de tous les autres arrondissements le message de compassion du chef de l’Etat dans le combat contre la pandémie qui secoue le monde en ce moment. Unie à son Président national, l’elite de l’Océan a apporté son soutien en collectant des dons d’une valeur de 30 millions de francs CFA. Il s’agit de 28 000 masques lavables en coton, 10 000 paires de gants, 2500 cartons de savon, 400 seaux à robinet, une trentaine de thermoflaschs, 25 bidons de liquide hydro alcoolique. Ce matériel remis au préfet de l’Océan, Antoine Bisaga, a été directement distribué aux populations des 9 arrondissements que compte le département. Pour le Rdpc dans l’Océan, c’est une stratégie de riposte « militante ». En recevant les paquets, le préfet de l’Océan s’est refusé de faire dire un discours. Pour Antoine Bisaga, il n’y a pas de discours au champ de guerre. L’administrateur civil a loué le geste de la grande famille du Rdpc qui n’a pas attendu que le département enregistre ses premiers morts pour riposter. Le sénateur Pierre Ngally Ngoua a fait savoir que le don n’est pas destiné seulement aux militants du Rdpc. « Notre parti rassemble. Alors, même nos frères de l’opposition ont droit équitablement à ces produits », a-t-il dit. S’adressant aux populations à travers les médias, le porte-parole du parti pour la circonstance a rappelé aux uns et aux autres que le coronavirus ne choisit pas ses victimes. Il frappe tout le monde qu’il croise sur son passage. Alors, la sensibilisation des populations sur l’existence du Covid-19 continue dans les ménages. Le Sénateur Pierre Ngally Ngoua recommande alors le bon usage du matériel reçu. Par ailleurs, il demande à tous de veiller au strict respect des consignes du gouvernement et de l’Oms. Le numéro d’urgence « 1510 » a également été donné à tout le monde pour signaler tout cas suspect.

