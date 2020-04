Septentrion : on intensifie les gestes barrières

Les autorités administratives et municipales, les élites et autres forces vives, s’emploient à accompagner le gouvernement dans la lutte contre ce virus meurtrier

L e gouverneur de la région du Nord ne veut pas perdre le nord. En sa qualité de président régional du système de gestion des incidents pour la coordination de la réponse sanitaire à la pandémie du Covid-19, Jean Abaté Edi’i interpelle inlassablement les populations, à respecter les mesures édictées par le chef de l’État. Dans ce combat contre l’ennemi invisible mais redoutable, le patron de la région du Nord, s’appuie sur les préfets, sous-préfets et chefs traditionnels. Surtout, que le 18 avril dernier, la région du Nord a enregistré son premier cas de coronavirus. Pour l’heure, il est placé en quarantaine et reçoit des soins appropriés. La vigilance est également de mise dans l’Adamaoua, où des mesures barrières se multiplient. Au de-là de la sensibilisation des populations sur le port obligatoire du masque et du lavage régulier des mains, d’autres initiatives foisonnent. Le gouverneur de la région, Kildadi Taguiéké Boukar, a visité le laboratoire de plateforme de coopération entre l’Université de Ngaoundéré et les entreprises spécialisées dans la fabrication de gel hydroalcooliques. Il sera question pour ces entreprises de fabriquer 100 litres de gel par jour, afin de les distribuer gratuitement aux populations. Dans les cinq départements de la région, la chaîne de solidarité s’étend vers les couches vulnérables. Les élites et forces vives offrent des cartons de savons, des cache-nez, des gels hydroalcooliques aux populations pour qu’elles ne soient pas des relais de cette pandémie. C’est par exemple le cas, dans la localité de Meiganga dans le département du Mbéré, où le député Halia Moussa Moufta, le directeur général adjoint de l’Enam Harouna, et le chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc Nana Bouba, ont offert aux populations des produits hygiéniques. À Nganha’a dans le département de la Vina, des dispositifs de lavage des mains ont été installés dans les lieux publics par le maire Mohamadou Awalou, entre autres. À titre de rappel, la région de l’Adamaoua a enregistré son tout premier cas de Coronavirus, le 17 avril dernier. L’Extrême-nord, qui a subi de plein fouet des exactions des terroristes de Boko-Haram, n’entend plus être à la merci du Coronavirus. Bien qu’aucun cas n’ait encore été détecté, les populations de l’Extrême-nord, ne ménagent aucun effort pour respecter scrupuleusement les mesures gouvernementales. Le lavage des mains, le port du masque facial de protection et le respect de la distanciation sociale, sont observés, sous le regard des autorités administratives.

Philippe Gangeh