20 Mai 2020 au RDPC : Célébration à l’heure du Covid-19

A l’instar de tous les Camerounais, c’est dans le confinement que les militants du Rdpc fêteront l’évènement qui unit tous les camerounais.

Habituellement célébrée avec faste et solennité par les militants dans les 377 sections du Rdpc au Cameroun et à l’étranger, la fête nationale de l’unité de cette année passera sous silence conformément aux instructions de Paul Biya, chef de l’État, en raison de la pandémie de Covid-19. L’évolution récente de cette pandémie a contraint le Cameroun à régulièrement prendre des mesures pour sauvegarder la population. D’où le thème retenu pour cette 48ème édition, « Tous unis face à la pandémie du Covid-19, pour un Cameroun résiliant, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique ». Connu pour être une période de grande mobilisation et de grande effervescence au sein du Parti, les militants du Rdpc du sommet à la base, se plieront aux instructions de leur Président national en respectant les mesures restrictives édictées par le gouvernement. La pandémie Covid-19 leur ayant volé la vedette. Pour ce faire, le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété, n’a eu de cesse d’inciter les militantes et militants à respecter les mesures barrières. A ce propos, le président de la section Rdpc Lékié nord II, François Fouda souligne que, « Le 20 mai au Rdpc sera à l’image du 24 mars. C’est-à-dire que lors de la célébration l’anniversaire du Rdpc, nous avons reçu le thème et nous l’avons passé dans le confinement, la réflexion et la méditation. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le 20 mai prochain, ce sera dans le même contexte ». Au siège du parti, lieu habituel de rassemblement et de répétitions générales des militants des sections du Mfoundi notamment et des « amazones » du Comité central, c’est le calme plat. La même attitude est perceptible dans toutes les sections Rdpc. A la base, les présidents de sections axent leurs actions sur la sensibilisation des militants sur le respect des mesures gouvernementales dans la lutte contre la pandémie de l’heure. C’est donc la mort dans l’âme que le Parti ne célèbrera pas le 48ème anniversaire de l’Etat unitaire qui est un grand moment de la vie du Cameroun.

Murielle Zang