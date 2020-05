Lutte contre Le covid-19 : Le siège du parti désinfecté

Le Comité central du Rdpc a récemment été pulvérisé, en vue de mettre hors d’état de nuire le Coronavirus.

Le 6 mai dernier, tous les coins et recoins du siège du parti politique du Président Paul Biya ont été pulvérisés, dans une logique défensive et préventive, contre la pandémie du Coronavirus. L’initiative qui a reçu l’aval de la hiérarchie du parti, a été menée par la Confédération camerounaise des Petites et moyennes entreprises et métiers de la mode, des textiles, confession, cuir et bienêtre (Ccmtb). Un groupe confédéral, qui regorge sept fédérations et 56 associations nationales, réparties à travers le pays. Le Ccmtb, est une structure mise sur pied par le Comité de compétitivité du ministère de l’Économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), pour la structuration des filières de croissance. Cette volonté de désinfecter à titre gracieux le Comité central du Rdpc en cette période de pandémie du Covid-19, s’explique par une sorte de reconnaissance, à l’endroit du parti du flambeau ardent, pour les efforts d’implémentation de la vision du chef de l’État. « Nous nous sommes dits en comité exécutif, que le gouvernement et le Rdpc qui est aussi notre parti, font déjà beaucoup pour permettre que chaque Camerounais soit protégé du Coronavirus. Il était donc nécessaire que nous qui sommes dans une structure de valeur, apportons une modeste contribution au Comité central de notre parti qui est au cœur de l’implémentation de la vision du chef de l’État. Ceci, pour qu’il sache que, les militants et sympathisants de la base que nous sommes, apprécions le travail qui se fait au sommet du parti », a laissé entendre Loga Mahop, président du bureau exécutif du Ccmtb. Il faut dire que depuis la découverte des premiers cas de covid-19 dans notre pays, le Comité central du Rdpc s’était déjà approprié des mesures barrières édictées par le gouvernement, sous l’impulsion du président de la République. À ce jour, des dispositifs de lavage des mains, manifestation de la largesse d’un membre du Comité central du parti, sont installés et le port du masque facial, est absolument obligatoire. C’est donc dire qu’au siège du Rdpc, on sait pertinemment, qu’assouplir les mesures barrières pour permettre à l’économie de respirer, ne signifie pas que la pandémie est vaincue. La vigilance est donc, de tous les instants.

Philippe Nganfeh