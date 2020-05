Fonds de solidarité nationale : L’apport de la Haute-Sanaga

Une enveloppe de près de 11 millions de fcfa a été remise au ministre de la santé publique le 22 mai 2020, comme effort de lutte contre la pandémie de coronavirus.

C’est au cours d’une audience accordée par le ministre de la santé publique au préfet du département de la Haute Sanaga, Albert Nanga Dang, que la contribution des élites dudit département au fonds de solidarité nationale initié par le président de la République a été dévoilée. Il s’agit de la somme de dix millions huit cent quinze mille francs cfa (10815000fca) remise au Dr Manaouda Malachie par l’autorité préfectorale, comme apport dans la lutte contre le covid-19. Au nom du gouvernement, le ministre de la santé publique a remercié les donateurs pour ce geste républicain et patriotique qui va renforcer les actions de riposte contre la pandémie. Le minsanté a par ailleurs encouragé le préfet à poursuivre l’intensification du respect des mesures barrières dans son territoire de commandement.

Le département de la Haute Sanaga répond ainsi favorablement, mais surtout promptement, à l’initiative du chef de l’État. Ce qui traduit la fidélité mais surtout le soutien constant des fils et filles de cette unité administrative à la politique du président de la République. En rappel, en 2015, ces populations avaient fait parler leur cœur en apportant une importante contribution à l’effort de guerre dans la lutte contre Boko haram. Quatre vingt(80) tonnes de denrées alimentaires, trois bœufs et 25 millions de fcfa avaient été versés au trésor public dans le compte qui avait été ouvert par le ministre des finances pour les besoins de la cause.

Ousman Abdoul Aziz