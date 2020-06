FONDS SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ NATIONALE : Le Rdpc félicite et encourage ses militants

Le parti incite les siens à contribuer davantage à ce Fonds mis en place par le chef de l’Etat qui contribue de manière efficace à freiner la propagation du coronavirus au Cameroun.

Bien que l’on ne soit pas encore à l’heure du bilan, le Rdpc peut se targuer d’être de loin, le parti politique le plus engagé dans cette bataille du Cameroun contre le Covid-19. Sans tambour ni trompette et sans aucune visée politique, Jean Nkuété, le Secrétaire général du Comité central a mobilisé dès le début de la croisade, tous ses militants, sympathisants et soutiens pour un accompagnement permanent aux pouvoirs publics face à ce péril, cette catastrophe. C’est grâce à cet appel de la hiérarchie du Parti et même de sa solidarité légendaire que ses troupes ont spontanément commencé à se manifester. Et la dynamique n’est pas prête de s’arrêter. En effet, ses élus, ses cadres et de nombreux militants de base ont ainsi déjà fait des dons. Le bilan provisoire du Fonds de solidarité nationale du chef de l’Etat affiche à ce jour que les militants du Rdpc qui sont de loin, les plus gros contributeurs à ce mécanisme qui apporte d’ores et déjà sa contribution à la lutte contre la pandémie dans notre pays et qui reste ouvert aux contributions des compatriotes, entreprises et personnes physiques et morales en activité ou non au Cameroun. Sur le terrain, il ne se passe pas un seul jour sans que les élus, ministres, directeurs généraux, et militants ne manifestent leur générosité envers la base et les couches les plus défavorisées. Ces dons en masques de protection, seaux fontaines, solutions hydro alcooliques, savons et denrées alimentaires contribuent de manière décisive au respect des mesures barrières instruites par le chef de l’Etat, Paul Biya et mises en œuvre avec brio par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngute. Au moment où la situation semble maitrisée dans le pays, il faut rester vigilants. Vu que le nombre de guéris et de malades est en constante augmentation grâce à une bonne prise en charge et au nombre accru de tests, le Rdpc demande à ses troupes de rester mobilisées. Pour le SG, les militants du Parti qui se sont toujours distingués par leur patriotisme et leur sens de responsabilité, doivent plus que jamais apporter leur pierre à l’édifice et ce, jusqu’à l’éradication totale de ce virus qui a à ce jour, fait environ 300 millions de victimes au Cameroun sur plus de 12 000 cas. Les troupes du Rdpc sont ainsi appelées à redoubler d’ardeur aussi bien en multipliant des dos et des initiatives et en prenant une part active dans la sensibilisation en milieu rural et dans les villes. A l’heure de la victoire, l’Histoire retiendra le rôle central du Rdpc dans cette bataille contre le nouveau coronavirus au Cameroun.

CLAUDE MPOGUÉ