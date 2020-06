Lutte contre COVID 19 : Le précieux appui présidentiel aux églises

Le président Paul Biya a récemment mis à la disposition de plusieurs confessions religieuses des kits de protection contre la terrible pandémie.

Le chef de l’État, son excellence Paul Biya est de tout cœur avec tous les acteurs engagés dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Il ne manque pas de voler à leur secours à travers des dons et autres appuis pour leur permettre de poursuivre le combat engagé contre cette pandémie. Mercredi dernier, 17 juin 2020, il a mis à la disposition de nombreux dignitaires religieux de la ville de Yaoundé des kits de protection, constitués notamment des cartons de savon, des bidons lavemains, des gels hydroalcooliques, des seaux et des masques, question pour ces derniers de continuer à sensibiliser leurs ouailles sur les mesures barrières pour éviter de contracter la maladie dans leurs églises, temples et mosquées. Lesdits kits leur ont été remis par Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale (Minat), au cours d’une descente sur le terrain qui l’a tour à tour conduit à la centrale diocésaine des œuvres – bureaux de Mgr. Jean Mbarga, l’archevêque métropolitain de Yaoundé -, à la paroisse Epc Marie Goker et à la mosquée centrale de la Briqueterie. Le Minat a dit à ses interlocuteurs que le chef de l’État reconnaît, encourage et soutient leurs efforts, tout ce qu’ils font pour que les fidèles respectent toutes les mesures édictées par les pouvoirs publics. Il a ajouté que c’est une invite à poursuivre sur la même lancée. En réaction, Mgr. Jean Mbarga a salué l’union sacrée entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses : « je tiens à exprimer au chef de l’État, à travers votre personnalité, la profonde gratitude de tous les fidèles qui se voient ainsi soutenus d’une façon spécifique et matérielle dans le combat que nous menons ensemble contre la pandémie du Covid19 ». L’archevêque métropolitain de Yaoundé ne croyait pas si bien dire. En effet, à la suite de la série de mesures prises par l’État au mois de mars dernier, les églises, temples et mosquées ont commencé à tourner au ralenti, quand ils n’ont pas carrément fermé. Au grand dam de nombreux chrétiens et musulmans contraints de s’adapter à la nouvelle donne et de prier à domicile. A la faveur des mesures d’accompagnement et d’assouplissement du 30 avril 2020, la vie reprend peu à peu dans les églises, temples et mosquées, mais dans le strict respect des mesures barrières

ST. JOSEPH MENYENE