FORMATION MÉDICALE : On revisite les chantiers prioritaires

C’était au cours des travaux de la 8ème session de la Commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique du Cameroun (Cnfmp).

Au ministère de l’Enseignement supérieur, c’est la salle 1036 qui a servi de cadre à ces travaux tenus le 19 juin dernier. Les membres de la commission ont principalement planché sur l’état d’exécution des résolutions de la 7ème session, le bilan des examens nationaux organisés en 2019, ainsi que la préparation des examens nationaux de la formation médicale, session 2020. Au cours des échanges, les participants ont également évoqué la possibilité d’introduire la gestion des crises et des pandémies dans les programmes, au regard du contexte mondial, marqué par la pandémie du Covid-19. Dans son discours d’ouverture, le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, président de la Cnfmp, a souligné l’importance de la complémentarité des disciplines scientifiques pour un personnel de santé plus compétent. « La pandémie du Coronavirus nous prouve combien l’interconnexion et la complémentarité des sciences sont indispensables. Aucune discipline scientifique n’existe pour elle-même et en elle-même. Elle n’a d’intérêt que si elle est reliée à d’autres domaines du savoir », a-t-il indiqué. La Commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique du Cameroun, est composée des membres qui viennent de plusieurs administrations. Elle possède un représentant des services du Premier ministre, les représentants des départements ministériels concernés par la formation médicale, notamment : l’Enseignement supérieur, l’Économie, la planification et l’aménagement du territoire, les représentants des universités d’État, et des établissements publics et privés des formations médicales, des représentants de l’Oms, entres autres. Créée le 10 juin 2013, la commission est chargée d’émettre des avis techniques sur la qualité de la formation des professionnels de la santé dans les établissements universitaires publics et privés, habilités à dispenser des formations médicales au Cameroun. Elle a pour vice-président, le ministre de la Santé publique.

PHILIPPE GANFEH