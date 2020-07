LUTTE CONTRE LE COVID-19 : L’efficacité du modèle camerounais

Le pays est en passe de rem- porter cette bataille, grâce à un plan de riposte savamment pensé par le chef de l’Etat et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement ; sans tambour ni trompette.

«L ’agitation n’est pas signe de vitalité », déclarait président Paul Biya, il y a près de 30 ans, en réponse aux élucubrations d’une opposition qui se distinguait plus par des déclarations intempestives que par des propositions constructives. Le chef de l’Etat vient encore de le démontrer, face à la crise sanitaire actuelle. Au début de celle-ci en effet, nombreux sont ceux qui ont « exigé » qu’il prenne la parole et disserte sur ce coronavirus que personne n’a vu venir, avec ses nombreuses pertes en vies humaines. Fidèle à lui-même, le président de la République du Cameroun a préféré l’action aux discours ; les actes au populisme. Tandis que nombre de ses homologues promettaient monts et merveilles à leurs populations avec les résultats que l’on sait-, Paul Biya a préféré se mettre sereinement au travail. Lui qui selon la Constitution, doit tout mettre en œuvre pour préserver son peuple de tout péril. Pour lui, les discours et autres déclarations n’ont jamais permis de venir à bout d’une pandémie ou d’une menace commune. C’est ainsi que le plan de riposte gouvernemental a été mis en place et confié au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph Dion Ngute, pour sa mise en œuvre. Bien que l’on ne soit pas encore à l’heure du bilan, force est de constater que la pandémie du coronavirus est sous contrôle au Cameroun. Le dispositif mis en place par les pouvoirs publics permet de tester et de prendre en charge plus de personnes et ce dans toutes les dix régions du pays. D’où le nombre de plus en plus élevé de malades guéris ou en passe de l’être dans les formations sanitaires où un personnel dévoué les prend en charge. A titre d’exemple, au Cameroun, le nombre de cas confirmé au 23 juin dernier était de 12 041 pour 7740 guéris ; soit un pourcentage de 64,28%. Tandis qu’en France, la situation ce même jour était de 197 381 cas infectés et 74 736 guéris ; soit un taux de guérison de 37,86%. Depuis, le Cameroun a considérablement amélioré son taux de guérison. Une fois de plus, Paul Biya administre une mémorable leçon à tous ceux qui promettaient un véritable désastre au Cameroun. Sous sa direction, le pays a toujours su faire face à tous les obstacles qui se sont dressés devant lui. Grâce à son tact et sa dextérité, son pays est en passe de remporter cette victoire contre le Covid-19, avec le concours de tous ; le chef de l’Etat ayant décidé d’encourager et d’impliquer les initiatives et les formations sanitaires privées dans cette lutte qui continue. Comme par le passé, le peuple camerounais remportera cette bataille uni, et résolument soudés derrière son chef, Paul Biya, qui tient fermement la barre du bateau Cameroun.

CLAUDE MPOGUÉ