Concession du terminal du port autonome de Kribi : Une Convention pour booster l’économie

L’entreprise, Ictsi précisément la filiale Kmt a signé hier une convention avec le Pak.

«Kribi sera, demain, le Grand Port en Eau profonde de cette partie de notre Littoral. C’est de là que nous exporterons nos minerais-fer, cobalt, aluminium, hydrocarbures, mais aussi les productions agricoles de notre arrière – pays », parole de foi de Son Excellence Paul Biya le 8 octobre 2011. Dans les faits d’accompagnement du Cameroun vers l’émergence, l’entreprise philippine international Container Terminal service (Inc), en abrégé Ictsi, sur la filiale de Kmt a signé une Convention de concession avec le Port autonome de Kribi le 27 juillet 2020 à la salle des conférences abritant la direction générale du Pak. Patrice Melom Dg Pak et son homologue Kathy Magne, Dg Kmt ont scellé le pari le développement de la place portuaire de Kribi. Une coopération dynamique, riche et innovante dont le port autonome de Kribi est un boulevard des Grandes opportunités. Pour Patrice Melom, c’est un nouveau départ après de longues attentes légitimes pour les opérateurs économiques, de voir la plateforme plus attractive et compétitive au regard du monde. Ce départ dans un environnement économique complexe, dont les objectifs sont faire du Port autonome de Kribi, le métronome de l’Emergence, et sa position stratégique dans le Golf de Guinée avec ses 16 m de tirant d’eau, la plus grande réalisation du Président Paul Biya en vue de l’Emergence du Cameroun. La place portuaire de Kribi, point naturel d’ancrage du dynamisme de l’économie camerounaise, apporte une souplesse d’exploitation à vocation d’être un port industriel. Cette signature marque le décollage du train de l’Emergence pour un meilleur développement durable de la cité balnéaire portuaire de Kribi un eldorado du transport maritime.

MAurice YOM EdjAnga, Correspondante